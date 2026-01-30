«Ο Κώστας δεν έχει ενημερωθεί ότι έχουν σκοτωθεί»: Συγκλονίζει ο δικηγόρος του τραυματία από την τραγωδία στη Ρουμανία

Συγκλονίζουν τα όσα αποκάλυψε ο δικηγόρος του τραυματία από την τραγωδία στη Ρουμανία, κ. Πετρίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθεια με τη Ζήνα».

Ο νεαρός, ο οποίος καθόταν στη δεξιά πλευρά του οχήματος, στην τελευταία σειρά, εξακολουθεί να μην έχει καμία μνήμη από το φρικτό δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματίας βρίσκεται σε κατάσταση σύγχυσης και δεν θυμάται τίποτα από τη στιγμή της σύγκρουσης. Το πιο δραματικό στοιχείο, όμως, είναι ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για τον θάνατο των φίλων του.

Ο δικηγόρος του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς δεν έχει ενημερωθεί και φαντάζομαι ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Θα το αναλάβει η οικογένεια και κάποιοι ειδικοί μέσα στο νοσοκομείο. Όταν επανέλθει ψυχολογικά, κάποια στιγμή θα τον ενημερώσουν».

Παρά τον βαρύ ψυχολογικό και σωματικό αντίκτυπο του δυστυχήματος, τα νέα για την υγεία των δύο τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ που μεταφέρθηκαν χθες, Πέμπτη (29/01), από τη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη, είναι αισιόδοξα. Και οι δύο νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία τους.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί βαθιά θλίψη, ενώ οι οικογένειες και οι φίλοι των θυμάτων περιμένουν με αγωνία την πλήρη εικόνα των συνθηκών του δυστυχήματος.