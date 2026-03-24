Ο Κουφοντίνας ανατρέπει τα δεδομένα για 17 Νοέμβρη: Το λάθος του Σάββα Ξηρού - «Μπορούσα να τον έχω τελειώσει»

Άγνωστες πτυχές από το χρονικό της εξάρθρωσης της 17 Νοέμβρη, το καλοκαίρι του 2002, περιέγραψε στο πέμπτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά Δημήτρης Κουφοντίνας.

Μίλησε εκτενώς για τη στιγμή που οδήγησε στην αρχή του τέλους για την τρομοκρατική οργάνωση, όταν βόμβα εξερράγη στα χέρια του Σάββα Ξηρού στο λιμάνι του Πειραιά τον Ιούνιο του 2002.

Το περιστατικό αρχικά φάνηκε τυχαίο, ωστόσο πολύ γρήγορα οι αρχές αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο για υπόθεση τρομοκρατίας.

«Είναι 17, ξεκινάμε»

Ο τότε υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε ενημερωθεί για το συμβάν χωρίς να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα. Λίγο αργότερα όμως, μετά τον εντοπισμό δεύτερης βόμβας που παρέπεμπε στη 17Ν, κινητοποιήθηκε άμεσα.

«Είναι 17, ξεκινάμε», ήταν το μήνυμα που πυροδότησε τη μαζική επιχείρηση και το ανθρωποκυνηγητό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ταυτοποίηση του Σάββα Ξηρού αποτέλεσε κομβικό σημείο. Μέσω άρσης απορρήτου και εγκληματολογικών στοιχείων, οι αρχές κατάφεραν να τον συνδέσουν με παλαιότερες ενέργειες της οργάνωσης, όπως η δολοφονία του Θάνου Περατικού.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους αξιωματικούς, καθώς για πρώτη φορά υπήρχε απτό στοιχείο που οδηγούσε σε μέλος της 17Ν.

Για πρώτη φορά προβλήθηκαν και βίντεο από τις γιάφκες της οργάνωσης, αποκαλύπτοντας οπλισμό, εκρηκτικά, περούκες και τη γνωστή σημαία της 17 Νοέμβρη. Οι εικόνες από το εσωτερικό των κρησφύγετων στάθηκαν αποκαλυπτικές για τον τρόπο δράσης της οργάνωσης.

Ο Κουφοντίνας ανατρέπει τα δεδομένα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναφορές του Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος δίνει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα. Υποστηρίζει ότι η έκρηξη στον Πειραιά δεν ήταν απλό ατύχημα, ενώ δηλώνει αμετανόητος για τη δράση του, τονίζοντας πως «δεν μπορώ να απαρνηθώ την ιστορία μου».

Όταν ρωτήθηκε: «Ο Σάββας θα μπορούσε να μιλήσει. Πέρασε από το μυαλό σου ότι θα έπρεπε να τον τελειώσεις εκείνη την ημέρα;», απαντά:

«Είναι μια κρίσιμη απόφαση. Ό,τι αποφασίσεις είναι σωστό και ταυτόχρονα είναι λάθος».

Ακόμα, μίλησε για την ύπαρξη ενός άγνωστου προσώπου με ισχυρές διασυνδέσεις, το οποίο φέρεται να βοηθούσε την οργάνωση, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το εύρος του δικτύου της.

Η επιχείρηση που ακολούθησε οδήγησε σε ένα εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό, με τις αρχές να εντοπίζουν και τελικά να οδηγούν στη σύλληψη βασικών μελών. Ο ίδιος ο Δημήτρης Κουφοντίνας παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ, δηλώνοντας «είμαι αυτός που ψάχνετε».