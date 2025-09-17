Ο λόγος που θα είναι κλειστή η οδός «Αθηνάς» το Σαββατοκύριακο - Οι ώρες της απαγόρευσης

Κλειστή θα είναι η οδός «Αθηνάς» στο κέντρο το προσεχές Σαββατοκύριακο (20 και 21 Σεπτεμβίου).
Ο λόγος θα είναι ο εορτασμός για την «Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο» κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις και απαγορεύεονται τα οχήματα.
Η απαγόρευση θα ισχύει από τις 8μμ του Σαββάτου μέχρι τις 10μμ της Κυριακής και η διέλευση του δρόμου θα επιτρέπεται μόνο στους πεζούς.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα για δεύτερη φορά στην Αθήνα και ο Χάρης Δούκας δήλωσε: «Η “Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο” είναι μια συμβολική, αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία που μας εμπνέει να ξανασχεδιάσουμε την πόλη με επίκεντρο τον άνθρωπο».
