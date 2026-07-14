Ο «Μάρκος» από το Ευτυχισμένοι Μαζί έσκασε σε live του Apon, τραγούδησε το «Η Αγάπη μου ένα Βράδυ»

Μια απρόσμενη μουσική συνάντηση που ξύπνησε έντονες αναμνήσεις από τη δεκαετία των '00s περίμενε όσους βρέθηκαν στο Θέατρο Βράχων, το βράδυ της Δευτέρας (13/7). Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Apon, στη σκηνή ανέβηκε ως special guest ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μια γνήσια στιγμή τηλεοπτικής και μουσικής νοσταλγίας.

Ο αγαπητός ηθοποιός και τραγουδιστής, που έχει χαραχτεί στη μνήμη του κοινού ως «Μάρκος» μέσα από την εμβληματική κωμική σειρά του MEGA, «Ευτυχισμένοι Μαζί», πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε τη διαχρονική του επιτυχία, «Η Αγάπη μου ένα Βράδυ».

Το αναπάντεχο αυτό on-stage ταίριασμα του Apon με τον Πέτρο Μπουσουλόπουλο ενθουσίασε το κοινό, το οποίο τους χάρισε το πιο ζεστό και παρατεταμένο χειροκρότημά του.

Όπως ήταν φυσικό, η ανατρεπτική σύμπραξη των δύο καλλιτεχνών αποτυπώθηκε σε εκατοντάδες κινητά τηλέφωνα, με τα βίντεο από τη βραδιά να κατακλύζουν τα social media και να μετατρέπονται άμεσα στο απόλυτο viral trend των ημερών.