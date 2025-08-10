Ο μεγάλος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν όσα διαμερίσματα μένουν κενά

Στα κενά ακίνητα της πρωτεύουσας φαίνεται πως στοχεύει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, προκειμένου, όπως επισημαίνει, να βρει λύση στο στεγαστικό πρόβλημα που βασανίζει δεκάδες ανθρώπους.

Το σενάριο βρίσκεται ήδη στο τραπέζι και περιλαμβάνει διάφορα αντικίνητρα προς όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν κλειστά σπίτια.

Ένα από τα βασικά σενάρια προβλέπει προσαύξηση στον υφιστάμενο ΕΝΦΙΑ για τα αδρανή ακίνητα, ενώ ειδική μέριμνα σχεδιάζεται για εκείνα που βρίσκονται στην κατοχή τραπεζών ή διαχειριστικών εταιρειών, με στόχο ακόμη και τον διπλασιασμό της επιβάρυνσης για αυτά από το 2026.

Αντιδρούν οι ιδιοκτήτες

Στο μεταξύ, οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών είναι έντονες. Εκπρόσωποι τους κάνουν λόγο για άδικο μέτρο που παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, ενώ εκφράζουν ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρει.

Διαβάστε ακόμα: Πώς γίνονται οι απάτες «επιστροφής φόρου» - Τα πιο ακραία παραδείγματα

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 500.000 ακίνητα παραμένουν αναξιοποίητα στην ελληνική επικράτεια, γεγονός που επιτείνει το πρόβλημα της έλλειψης προσιτής στέγης στα αστικά κέντρα.

«Το πρόβλημα είναι των μεγαλουπόλεων. Στην επαρχία ο κόσμος ζει κυρίως σε ιδιόκτητα σπίτια. Και γενικά ο ελληνικός λαός αγαπά την ιδιοκτησία και δίνει τα πάντα για να την αποκτήσει», λέει για το θέμα ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Θα ήταν τελείως παρανοϊκό οι ιδιοκτήτες κατοικιών να τιμωρηθούν, επειδή δεν έχουν τα λεφτά να τα ανακαινίσουν. Αν ένα σπίτι βγαίνει από την αγορά, βγαίνει εξαιτίας της παλαιότητάς του. Σε πολλές περιπτώσεις βγαίνει λόγω της ασυνεννοησίας πολλών συνκληρονόμων, σε κάθε περίπτωση όμως αποτρεπτικός παράγοντας είναι η υψηλή φορολογία και η έλλειψη βοήθειας», σημείωσε.

Διαβάστε ακόμα: Tι αλλάζει στις χρεώσεις των ΑΤΜ από 11 Αυγούστου - Τα πλαφόν και οι κερδισμένοι

Σύμφωνα με τον κ. Παραδιά, αν θέλουμε να δούμε καλύτερες μέρες για τους ενοικιαστές, πρέπει πρώτα να κάνουμε κάτι καλύτερο για τους ιδιοκτήτες.