Ο μικρόσωμος σκύλος που μπορεί να σας κοστίσει ακόμα και 35.000 ευρώ - Ποιες είναι οι πιο οικονομικές ράτσες

Η απόκτηση ενός κατοικιδίου είναι μια απόφαση που δεν πρέπει να λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία. Πέρα από την ευθύνη που συνεπάγεται η φροντίδα ενός ζώου, υπάρχει και η οικονομική διάσταση της επιλογής αυτής. Με την ακρίβεια να συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά, το κόστος ζωής ενός κατοικιδίου μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική και μακροχρόνια δέσμευση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Το κόστος αυτό μπορεί να διαφέρει σημαντικά από ράτσα σε ράτσα. Νέα ανάλυση της Compare the Market αποκαλύπτει ποιες ράτσες σκύλων μπορούν να κοστίσουν περισσότερο στους ιδιοκτήτες τους σε βάθος ζωής, λαμβάνοντας υπόψη έξοδα όπως αγορά, τροφή, κτηνιατρική φροντίδα, περιποίηση, εκπαίδευση και ασφάλιση κατοικιδίου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στην κορυφή αυτής της λίστας βρίσκεται ένας μικρόσωμος σκύλος, όπως το Γαλλικό Μπουλντόγκ με με συνολικό εκτιμώμενο κόστος ζωής που φτάνει τα 35.022 ευρώ. Πρόκειται για ποσό περίπου 13.348 ευρώ υψηλότερο από το κόστος ενός Σίμπα Ίνου, της πιο οικονομικής ράτσας στη μελέτη, και σχεδόν 11.976 ευρώ περισσότερο από το κόστος ενός Λαμπραντόρ Ριτρίβερ.

Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος

Το εύρημα αυτό δείχνει ότι τα μικρόσωμα σκυλιά δεν είναι πάντα η πιο οικονομική επιλογή. Παρότι συχνά χρειάζονται λιγότερη τροφή, άλλοι παράγοντες, όπως το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, η ανάγκη για περιποίηση και το κόστος ασφάλισης, μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το συνολικό ποσό που θα δαπανήσει ένας ιδιοκτήτης.

Το French Bulldog ξεχωρίζει επίσης για το υψηλότερο ετήσιο κόστος ασφάλισης στη μελέτη, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 1.118 ευρώ τον χρόνο. Ακολουθούν το Rottweiler με περίπου 1.086 ευρώ, το Boxer με περίπου 1.026 ευρώ, το Great Dane με περίπου 1.024 ευρώ και το Doberman Pinscher με περίπου 986 ευρώ τον χρόνο.

Αντίθετα, οι πιο οικονομικές ράτσες στη λίστα είναι κυρίως μεγαλύτερες ράτσες, όπως το Shiba Inu, το Border Collie, το Australian Shepherd, το Labrador Retriever και το Golden Retriever. Παρότι οι μεγαλόσωμοι σκύλοι έχουν υψηλότερο ετήσιο κόστος τροφής, το χαμηλότερο συνολικό κόστος σε κάποιες περιπτώσεις συνδέεται με μικρότερο προσδόκιμο ζωής ή χαμηλότερο κόστος ασφάλισης.

Τα λεγόμενα «designer dogs» παρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρον. Ένα Cavapoo εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 25.990 ευρώ σε βάθος ζωής, ενώ ένα Labradoodle περίπου 24.066 ευρώ. Παρότι και οι δύο ράτσες είναι δημοφιλείς επιλογές για οικογένειες, το Cavapoo εμφανίζεται ακριβότερο, κυρίως λόγω του μεγαλύτερου εκτιμώμενου προσδόκιμου ζωής και του κόστους περιποίησης.

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Οι 5 πιο ακριβές ράτσες σκύλων σε βάθος ζωής:

Ράτσα Συν. κόστος

French Bulldog €35.022 Miniature Schnauzer €28.368 Yorkshire Terrier €28.220 Shih Tzu €28.015 Rottweiler €27.609

Οι 5 πιο οικονομικές ράτσες σκύλων σε βάθος ζωής:

Ράτσα Συν. κόστος

Shiba Inu €21.674 Border Collie €22.360 Australian Shepherd €22.388 Labrador Retriever €23.046 Golden Retriever €23.766

Οι 25 ράτσες σκύλων με βάση το συνολικό κόστος ζωής

Κόστος ζωής σκύλων | www.comparethemarket.com.au