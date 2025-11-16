Ο μοναδικός στρατός που «φοβήθηκε» ο Μέγας Αλέξανδρος στην εκστρατεία του

Πρόσφατα στην πλατφόρμα Quora τέθηκε ένα ερώτημα αναφορικά με τον Μέγα Αλέξανδρο και τον λόγο που ο στρατός του δεν κινήθηκε ανατολικά. Να επιχειρήσει δηλαδή στα εδάφη που βρίσκεται η (σημερινή) Κίνα.

Οι τεκμηριωμένες απαντήσεις που δόθηκαν αποδεικνύουν γιατί ο Μακεδόνας στρατηγός συγκαταλέγεται στους πιο έξυπνους στρατηλάτες της Ιστορίας, αλλά και πώς οι διάδοχοί του διέλυσαν την Αυτοκρατορία.

Σύμφωνα με τα όσα αναλύονται, αν ο Μέγας Αλέξανδρος είχε στραφεί ανατολικά, προς τα εδάφη που σήμερα ανήκουν στην Κίνα, η πορεία του θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη από την αρχή. Παράλληλα θα συναντούσε στο διάβα του πολυπληθέστερους στρατούς, αλλά και καλύτερα προετοιμασμένους.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως την εποχή εκείνη η Κίνα ήταν κατακερματισμένη σε επτά ισχυρές ηγεμονίες που μάχονταν για την υπεροχή.

Ο δρόμος που (δεν) ακολούθησε ο Μέγας Αλέξανδρος

Ο δρόμος του θα περνούσε από την έρημο Τακλαμακάν, μία από τις πιο αφιλόξενες περιοχές της Ασίας. Το να καταφέρει ο στρατός του να τη διασχίσει, θα απαιτούσε μεγάλη προετοιμασία και συνεχή τροφοδοσία, ακόμα και για έναν στρατό με την εμπειρία και την πειθαρχία των Μακεδόνων.

Αλλά ακόμη και αν ο στρατός του Μ. Αλεξάνδρου κατάφερνε να φτάσει στα δυτικά της Κίνας, η πρώτη μεγάλη στρατιωτική πρόκληση θα ήταν τα «πολεμικά κράτη» της εποχής. Το πιο ισχυρό από αυτά ήταν το κράτος των Qin, γνωστό για τη στρατιωτική πειθαρχία και πολύπλοκη κοινωνική δομή που ανέβαζε αξιωματούχους και στρατιώτες ανάλογα με τα στρατιωτικά τους επιτεύγματα.

Οι Qin είχαν πείρα αιώνων σε πολέμους με άλλες ηγεμονίες και θεωρούνταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί και πειθαρχημένοι πολεμιστές.

Η στρατιωτική τεχνολογία των Qin ήταν εντυπωσιακή για την εποχή. Οι βαλλίστρες τους επέτρεπαν ακόμα και σε άπειρους στρατιώτες να γίνουν αποτελεσματικοί στον πόλεμο. Η χρήση τους βασιζόταν στη μηχανική και όχι αποκλειστικά στην εκπαίδευση, δίνοντας στους Qin ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι πολλών αντιπάλων.

Πώς «διάβασε» τη γεωγραφία

Η γεωγραφία και η απόσταση ήταν εξίσου σημαντικά εμπόδια. Ο πιο ανατολικός ποταμός που έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ο Ινδός. Για να φτάσει στην Κίνα, θα έπρεπε να διασχίσει είτε τη βόρεια Ινδία και τη νοτιοανατολική Ασία είτε τις ερήμους και τα βουνά της Κεντρικής Ασίας, περιοχές δυσπρόσιτες και εχθρικές. Οι διαδρομές αυτές ήταν γεμάτες από ανεξάρτητα κράτη, ασθένειες και εδάφη με περιορισμένους πόρους. Η τροφοδοσία ενός στρατού σε τόσο μεγάλες αποστάσεις ήταν πρακτικά αδύνατη με τα μέσα της εποχής.

Ακόμα και αν ο M. Αλέξανδρος είχε φτάσει στα σύνορα των Qin, οι προοπτικές νίκης ήταν περιορισμένες. Η στρατιωτική πείρα, η τεχνολογική υπεροχή και η πειθαρχία των Qin τους καθιστούσαν έναν αντίπαλο πολύ πιο δύσκολο από οποιονδήποτε που είχε αντιμετωπίσει μέχρι τότε ο Μακεδόνας στρατηγός.

«Φοβήθηκε» να προχωρήσει ο Μ. Αλέξανδρος;

Επιπλέον, η προσοχή του Μ. Αλεξάνδρου είχε ήδη στραφεί πίσω στη Δύση, στην Αραβία και τον Μεσογειακό κόσμο, ενώ η κούραση και οι εξεγέρσεις στα στρατεύματά του στην Ινδία είχαν δείξει τα όρια της εκστρατευτικής του ικανότητας.

Ιστορικά, η Κίνα παραμένει ο μοναδικός στρατός που ο Μέγας Αλέξανδρος δεν προσπάθησε ποτέ να αντιμετωπίσει. Η συνδυασμένη πρόκληση γεωγραφίας, στρατηγικής, τεχνολογίας και λογιστικής έκανε οποιαδήποτε εκστρατεία προς τα εκεί πρακτικά αδύνατη, ακόμη και για τον στρατηλάτη που είχε κατακτήσει σχεδόν όλη την τότε γνωστή Ανατολή.