Ο Μπαμπινιώτης μας έλυσε την απορία: Με αυτό τον όρο πρέπει να αποκαλούμε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης εξηγεί ποιος είναι ο τίτλος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πώς πρέπει να την αποκαλούμε.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Η νέα πρέσβης στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ | AP Photos
Η άφιξη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει απασχολήσει από celebrities μέχρι πολιτικούς αναλυτές, ενώ τώρα, άρθρο της «αφιέρωσε» και ο γλωσσολόγος Γιώργος Μπαμπινιώτης. 

Ειδικότερα, ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, σε ανάρτησή του στο Facebook, αναφέρει πώς πρέπει να αποκαλούμε την ιδιότητα της κυρίας Γκιλφόιλ, σε ένα κείμενο με τίτλο «Αφιερωμένο στη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ».

Εξηγεί ότι ο όρος «πρέσβειρα» είναι ο δόκιμος όρος για τη θηλυκή ονομασία του «πρέσβη».

Μάλιστα, το «Ευαγγέλιο Μπαμπινιώτη» αναφέρει ότι είναι προτιμότερος ο όρος «πρέσβειρα» από το θηλυκό «η πρέσβης» που έχει δυσκολία στη γενική.

 

