Ο Μπαμπινιώτης μας έλυσε την απορία: Με αυτό τον όρο πρέπει να αποκαλούμε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η άφιξη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει απασχολήσει από celebrities μέχρι πολιτικούς αναλυτές, ενώ τώρα, άρθρο της «αφιέρωσε» και ο γλωσσολόγος Γιώργος Μπαμπινιώτης.

Ειδικότερα, ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, σε ανάρτησή του στο Facebook, αναφέρει πώς πρέπει να αποκαλούμε την ιδιότητα της κυρίας Γκιλφόιλ, σε ένα κείμενο με τίτλο «Αφιερωμένο στη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ».

Εξηγεί ότι ο όρος «πρέσβειρα» είναι ο δόκιμος όρος για τη θηλυκή ονομασία του «πρέσβη».

Μάλιστα, το «Ευαγγέλιο Μπαμπινιώτη» αναφέρει ότι είναι προτιμότερος ο όρος «πρέσβειρα» από το θηλυκό «η πρέσβης» που έχει δυσκολία στη γενική.