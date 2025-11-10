Ο Μπαμπινιώτης μας έλυσε την απορία: Με αυτό τον όρο πρέπει να αποκαλούμε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η άφιξη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει απασχολήσει από celebrities μέχρι πολιτικούς αναλυτές, ενώ τώρα, άρθρο της «αφιέρωσε» και ο γλωσσολόγος Γιώργος Μπαμπινιώτης.
Ειδικότερα, ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, σε ανάρτησή του στο Facebook, αναφέρει πώς πρέπει να αποκαλούμε την ιδιότητα της κυρίας Γκιλφόιλ, σε ένα κείμενο με τίτλο «Αφιερωμένο στη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ».
Εξηγεί ότι ο όρος «πρέσβειρα» είναι ο δόκιμος όρος για τη θηλυκή ονομασία του «πρέσβη».
Μάλιστα, το «Ευαγγέλιο Μπαμπινιώτη» αναφέρει ότι είναι προτιμότερος ο όρος «πρέσβειρα» από το θηλυκό «η πρέσβης» που έχει δυσκολία στη γενική.
- 2050: Οι 5 χώρες που θα γκρεμίσουν τους σημερινούς οικονομικούς βασιλιάδες
- Βορίζια: Δικαίωμα της σιωπής επικαλείται ο γαμπρός του Φανούρη - Την «πάπια» κάνει και ο 48χρονος
- Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική: Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους - LIVE χάρτης της κακοκαιρίας
- Σταύρος Χαλκιάς: Ο Έλληνας κωμικός, που είδαμε στον τελευταίο Λάνθιμο, έχει το καλύτερο YouTube στον κόσμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.