Ο Μπέος σε καλλιτεχνική τιμωρία για το σακάκι του Πολύζου: Εκδήλωση στον Βόλο χωρίς παρουσιαστή

Η νύχτα των χιλιάδων φαναριών στον Βόλο έλαμψε, αλλά η σκηνή έμεινε πιο γυμνή από ποτέ. Μετά τα «γαλλικά», τις ειρωνείες και τις κόντρες που σημάδεψαν τις προηγούμενες εβδομάδες, ο Αχιλλέας Μπέος βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σιωπηλή αλλά ηχηρή απουσία: αυτή του παρουσιαστή.

Χωρίς μικρόφωνο να τον πλαισιώνει και χωρίς κάποιον να «σηκώνει» το κλίμα, η εκδήλωση κύλησε με τον κόσμο να πρωταγωνιστεί και τον δήμαρχο να μένει εκτεθειμένος- όχι από φως, αλλά από τις ίδιες του τις επιλογές.

Τα 13.000 φαναράκια πέταξαν ψηλά, όμως η εικόνα της άδειας σκηνής έμεινε χαμηλά, σαν μια άτυπη υπενθύμιση ότι η δημόσια συμπεριφορά έχει συνέπειες, ακόμη κι όταν το πλήθος χειροκροτεί.