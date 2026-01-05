Ο Μπέος σε καλλιτεχνική τιμωρία για το σακάκι του Πολύζου: Εκδήλωση στον Βόλο χωρίς παρουσιαστή

Η νύχτα των χιλιάδων φαναριών στον Βόλο έλαμψε, αλλά η σκηνή έμεινε πιο γυμνή από ποτέ. Μετά τα «γαλλικά», τις ειρωνείες και τις κόντρες που σημάδεψαν τις προηγούμενες εβδομάδες, ο Αχιλλέας Μπέος βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σιωπηλή αλλά ηχηρή απουσία: αυτή του παρουσιαστή.
Χωρίς μικρόφωνο να τον πλαισιώνει και χωρίς κάποιον να «σηκώνει» το κλίμα, η εκδήλωση κύλησε με τον κόσμο να πρωταγωνιστεί και τον δήμαρχο να μένει εκτεθειμένος- όχι από φως, αλλά από τις ίδιες του τις επιλογές.
Τα 13.000 φαναράκια πέταξαν ψηλά, όμως η εικόνα της άδειας σκηνής έμεινε χαμηλά, σαν μια άτυπη υπενθύμιση ότι η δημόσια συμπεριφορά έχει συνέπειες, ακόμη κι όταν το πλήθος χειροκροτεί.
- Νικολάς Μαδούρο: Κρατείται σε διαβόητη φυλακή στο Μπρούκλιν
- Αποκρυπτογράφηση της ανάρτησης του Άδωνι Γεωργιάδη: «Σταματήστε να μας μιλάτε για νόμους, κουβαλούμε σπαθιά»
- Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Η αμήχανη στιγμή που γίνεται στόχος για τις πολυτελείς διακοπές με τον Τζεφ Μπέζος
- Γιώργος Παπαδάκης: Η γκεστ εμφάνιση στο Κωνσταντίνου και Ελένης μέσα από το πλατό του Καλημέρα Ελλάδα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.