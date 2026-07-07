Το ζώδιο που αν σου πει να πάτε διακοπές, πρέπει να βρεις τρόπο να τη «σκαπουλάρεις»

Οι διακοπές είναι αυτό που θα έλεγε κανείς «ασταθείς» περίοδοι στη ζωή ενός ανθρώπου. Η επιπλέον ελευθερία, το πλήθος επιλογών, η απόκλιση από τα γνωστά μας μοτίβα, οδηγούν πολλούς να φέρονται πιο αυθόρμητα και αληθινά

Είναι λοιπόν στις διακοπές, και δη στις καλοκαιρινές, που οι διαπροσωπικές διαφορές ή ομοιότητες είναι πιο έντονες από ποτέ, και ανάλογα μπορεί να κάνουν το ταξίδι μας απολαυστικό ή δυσάρεστο.

Πώς θα ξέρεις όμως ποιον να αποφύγεις. Ένας χρήσιμος κανόνας είναι ο ζωδιακός κύκλος, με το κάθε ζώδιο να έχει και το αντίστοιχό, με το οποίο δεν θα τα έβρισκαν ποτέ στο «φυσικό» του περιβάλλον.

Διακοπές με σωστή παρέα - Ποια ζώδια να αποφύγετε

Εδώ δεν είμαστε ρατσιστές. Δεν υπάρχει ένα ή μερικά ζώδια που είναι «ακατάλληλα» για διακοπές. Όλα είναι εξίσου αποφευκτέα, ανάλογα όμως με το δικό σου, και το πώς ταιριάζουν ή όχι.

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Κριός - Μακριά από: Καρκίνο

Ο Κριός θέλει δράση και περιπέτεια, ενώ ο Καρκίνος αναζητά ηρεμία, πρόγραμμα και συναισθηματική ασφάλεια. Ο ένας θα θέλει να φύγει για εκδρομή από το πρωί και ο άλλος να μείνει στο δωμάτιο μέχρι το μεσημέρι.

Ταύρος - Μακριά από: Υδροχόο

Ο Ταύρος αγαπά την άνεση και τη σταθερότητα. Ο Υδροχόος αλλάζει σχέδια κάθε πέντε λεπτά και δύσκολα ακολουθεί πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές διαφωνίες.

Δίδυμοι - Μακριά από: Σκορπιό

Οι Δίδυμοι λατρεύουν την κοινωνικότητα και τις γνωριμίες. Ο Σκορπιός μάλλον θα τους γυρίσει την πλάτη, καθώς είναι πιο επιλεκτικός και πολλές φορές ζηλεύει ή θέλει περισσότερο χρόνο μόνο με το ταίρι του.

Καρκίνος - Μακριά από: Τοξότη

Ο Καρκίνος θέλει χαλαρές στιγμές και συναισθηματική σύνδεση. Ο Τοξότης όμως θα τον αφήσει πίσω, αφού δύσκολα μένει σε ένα μέρος και αναζητά συνεχώς την επόμενη εμπειρία.

Λέων - Μακριά από: Παρθένο

Ο Λέων θέλει να απολαύσει τις διακοπές χωρίς κανόνες. Ο Παρθένος μπορεί να αγχωθεί με τις λεπτομέρειες, την οργάνωση και το πρόγραμμα, κάτι που θα κάνει τον Λέοντα να μουγκρίζει.

Παρθένος - Μακριά από: Λέοντα

Ο Παρθένος οργανώνει τα πάντα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, ενώ ο Λέων λειτουργεί πιο αυθόρμητα. Οι διαφορετικοί ρυθμοί τους μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν εντάσεις.

Ζυγός - Μακριά από: Αιγόκερω

Ο Ζυγός θέλει ανεμελιά και κοινωνικότητα. Ο Αιγόκερως πολλές φορές παραμένει προσγειωμένος, οργανωτικός και πιο σοβαρός, ακόμη και στις διακοπές.

Σκορπιός - Μακριά από: Διδύμους

Ο Σκορπιός αναζητά βάθος και αποκλειστικότητα, ενώ οι Δίδυμοι δύσκολα μένουν σε ένα μέρος ή σε μία παρέα. Οι διαφορετικές ανάγκες τους μπορεί να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις.

Τοξότης - Μακριά από: Καρκίνο

Ο Τοξότης θέλει να ανακαλύπτει νέα μέρη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο Καρκίνος προτιμά πιο ήρεμους ρυθμούς και περισσότερο χρόνο για χαλάρωση.

Αιγόκερως - Μακριά από: Ζυγό

Ο Αιγόκερως αγαπά το πρόγραμμα και τις σωστές κινήσεις. Ο Ζυγός λειτουργεί πιο αυθόρμητα και συχνά αποφασίζει την τελευταία στιγμή, κάτι που μπορεί να τον αποσυντονίσει.

Υδροχόος - Μακριά από: Ταύρο

Ο Υδροχόος λατρεύει τις εκπλήξεις και τις αλλαγές. Ο Ταύρος θέλει σταθερότητα και δύσκολα βγαίνει από τη ζώνη άνεσής του, οπότε οι δυο τους θα συναντιούνται μόνο στο καράβι πηγαίνοντας και επιστρέφοντας.

Ιχθύες - Μακριά από: Κριό

Οι Ιχθύες θέλουν χαλάρωση και ρομαντισμό, ενώ ο Κριός είναι ατίθασος. Αυτή η διαφορά στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις διακοπές μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις.