Ο Παναγιώτης με 19.580 μόρια πέρασε στην Ιατρική Αθηνών - Απέφυγε το μεγαλύτερο άγχος των φοιτητών

Ο Παναγιώτης Ράλλης ανήκει δικαιωματικά στη χρυσή κατηγορία με τους «πρώτους των πρώτων» των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων. Συγκεντρώνοντας το αστρονομικό νούμερο των 19.580 μορίων, είδε τους κόπους του να ανταμείβονται, εξασφαλίζοντας το «εισιτήριο» για την κορυφαία του επιλογή: την Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Η επιτυχία του Παναγιώτη, ωστόσο, συνοδεύεται και από ένα τεράστιο πρακτικό πλεονέκτημα που θα ζήλευαν πολλοί νέοι φοιτητές (και οι γονείς τους). Ο αριστούχος μαθητής μένει μόνιμα στο Χαϊδάρι. Τι σημαίνει αυτό; Ότι, εκτός από το εισιτήριο για την Ιατρική, κέρδισε και την ψυχική του ηρεμία, αφού γλιτώνει οριστικά το τεράστιο άγχος της αναζήτησης φοιτητικής στέγης.

Την ώρα που χιλιάδες πρωτοετείς «κυνηγούν» με αγωνία ένα διαμέρισμα εν μέσω στεγαστικής κρίσης, ο Παναγιώτης μπορεί απλώς να απολαύσει το καλοκαίρι του ξέγνοιαστος, έχοντας το πανεπιστήμιο δίπλα στο σπίτι του!

Πώς όμως φτάνει κανείς σε μια τέτοια βαθμολογία; Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, το «μυστικό» δεν κρύβεται στο ατελείωτο, χαοτικό ξενύχτι, αλλά στη στρατηγική.

Διάβαζε με συνέπεια και αυστηρό προγραμματισμό, χωρίς να αφήνει κενά. Έδινε ιδιαίτερη βάση στα σημεία της ύλης που ο ίδιος ένιωθε ότι τον δυσκολεύουν, καλύπτοντας κάθε αδυναμία του πριν τις εξετάσεις.

