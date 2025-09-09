Ο Παναγιώτης Στάθης έπεσε θύμα deepfake: Η «ανύπαρκτη» συνομιλία με Γεωργιάδη και Βαρουφάκη

Ο γνωστός δημοσιογράφος Παναγιώτης Στάθης, αποκάλυψε σήμερα με ανάρτηση πως έπεσε θύμα ηλεκτρονικής απάτης με deepfake, που τον αποτυπώνει να συνομιλεί δήθεν με δύο γνωστούς πολιτικούς.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή στο Facebook, κυκλοφορεί δημοσίευμα που τον παρουσιάζει σε συνομιλία με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη, για μια δήθεν επένδυση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Στην ανάρτηση γράφει: «Προσοχή. Πληροφορήθηκα ότι κυκλοφορεί διαδικτυακό δημοσίευμα που με παρουσιάζει σε συνομιλία με τους Άδωνι Γεωργιάδη και Γιάνη Βαρουφάκη, για μια δήθεν επένδυση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Είναι απάτη και ήδη έχω προβεί σε σχετική καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».