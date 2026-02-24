Ο Παπαπέτρος καλεί τον Μπέο να δείξει το ποινικό του μητρώο: «Για 2 κακουργήματα διώκεται ο δήμαρχος»

Ο επικεφαλής της «Συμμαχίας για τον Βόλο», Νίκος Παπαπέτρος απάντησε, στις συνεχείς αναφορές του δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου σχετικά με υποψήφιο του συνδυασμού του, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΕΝΑ 102.5 και στον Δημήτρη Καρεκλίδη, ο Παπαπέτρος ξεκαθάρισε ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος είχε και έχει λευκό ποινικό μητρώο, τονίζοντας πως δεν υπήρχε καμία εκκρεμότητα εις βάρος του όταν εντάχθηκε στο ψηφοδέλτιο.

«Ας δείξει ο δήμαρχος το δικό του ποινικό μητρώο» είπε ο Παπαπέτρος και πέρασε στην αντεπίθεση και κλεσε τον Μπέο να παρουσιάσει δημόσια το δικό του ποινικό μητρώο και τις τυχόν καταδίκες του.

«Μπορεί να πει το ίδιο ο δήμαρχος για τον εαυτό του; Μπορεί να μας δείξει το ποινικό του μητρώο; Να μας πει ποιες καταδίκες έχει και για ποια αδικήματα;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, o Παπαπέτρος τόνισε ότι το 2014 στον συνδυασμό του Αχιλλέα Μπέου υπήρξε εκλεγμένος τοπικό σύμβουλος καταδικασμένος για υπόθεση ναρκωτικών, επισημαίνοντας οτι είναι άτομο με τελεσίδικη καταδίκη.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι: Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βόλου έχουν τελεσίδικες καταδίκες για ψευδορκία, ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Πρόεδροι δημοτικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν διώξεις για κακουργήματα σχετιζόμενα με τη διαχείριση.

Ο ίδιος ο δήμαρχος, όπως είπε, διώκεται για δύο κακουργήματα και «τουλάχιστον είκοσι πλημμελήματα», ενώ έχει «δύο ή τρεις πρωτόδικες καταδίκες».

Δημοτικοί σύμβουλοι «ελέγχονται για σωρεία αδικημάτων».

«Και μιλάνε για έναν δικό μας υποψήφιο; Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί», σχολίασε με νόημα.

Ο Παπαπέτρος διευκρίνισε ότι ο επίμαχος υποψήφιος δεν είχε δώσει κανένα σημάδι παραβατικής συμπεριφοράς: «Αν ερχόταν κάποιος μ@στουρωμένος ή μεθυσμένος, θα το είχαμε καταλάβει. Δεν συνέβη ποτέ. Τα στοιχειώδη τα είχαμε ελέγξει και το ποινικό μητρώο ήταν λευκό».

Λίγο μετά τη συνέντευξη, ο Δήμος Βόλου εξέδωσε νέα ανακοίνωση, με την οποία ο Αχιλλέας Μπέος επανέρχεται στο θέμα του υποψηφίου της «Συμμαχίας για τον Βόλο», ζητώντας από τον Παπαπέτρο να δώσει εξηγήσεις για την επιλογή του.

Ωστόσο,σύμφωνα με πληροφορίες από το magnesianews.gr, η ανακοίνωση δεν απαντά: ούτε στις αναφορές για τον καταδικασμένο τοπικό σύμβουλο του 2014, ούτε στις καταγγελίες για καταδίκες και διώξεις στελεχών της δημοτικής αρχής, ούτε στο αίτημα να δημοσιοποιήσει ο ίδιος ο δήμαρχος το ποινικό του μητρώ.

Στην ανακοίνωση, ο κ. Μπέος απευθύνεται προσωπικά στον κ. Παπαπέτρο, κατηγορώντας τον ότι «αποφεύγει να απαντήσει» και ότι παραμένει «ηθικά και πολιτικά έκθετος».