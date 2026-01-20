Για την ίδρυση κόμματος της πρώην συζύγου του Μαρίας Καρυστιανού, ρωτήθηκε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας της Μάρθης μίλησε στην ΕΡΤ: «Ρόλος δικός μου δεν είναι να σχολιάζω τις δηλώσεις και τις ενέργειες άλλων συγγενών. Γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω ότι όλοι έχουμε τον ίδιο πόνο, την ίδια οδύνη, τον ίδιο θυμό. Είναι κάτι που εκ του χαρακτήρα μου δεν θέλω να το κάνω.

Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί με το δικό του σκεπτικό. Κάποιοι κρίνουν ότι πρέπει να βγουν μπροστά. Άλλοι λειτουργούν πιο μετριοπαθώς. Εγώ πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε έναν κοινό στόχο. Αυτός δεν είναι άλλος από το να δικαιωθούμε οι ψυχές των παιδιών μας.

Εγώ από τη δική μου πλευρά έχω επικεντρωθεί στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης και μπορώ να σας σχολιάσω ό,τι θέλετε. Μέχρι εκεί. Είναι άκομψο και άδικο από την δική μου πλευρά να σχολιάσω άλλους συγγενείς ακόμα και αν διαφωνώ μαζί τους».

Διαβάστε ακόμα: Μαρία Καρυστιανού: «Η απάντησή μου στο θέμα των αμβλώσεων διαστρεβλώθηκε σκοπίμως»

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος ρωτήθηκε αν ο σύλλογος θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε πολιτικό κίνημα: «Δεν συμφωνώ ότι έχει μετεξελιχθεί. Εγώ δεν είμαι μέλος και βλέπω ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις και από άλλους που είναι μέλη. Υπάρχει η εξής διαπίστωση η οποία είναι κοινός τόπος για τους συγγενείς όλους.

Ξεκινήσαμε από ένα δυστύχημα το οποίο είναι έγκλημα. Διερευνώντας την υπόθεση διαπιστώνουμε ότι εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα. Δεν είναι δυνατόν εκ των πραγμάτων να μην υπάρξουν πολιτικές αντιδράσεις».

Ψαρόπουλος: Η σύγκριση με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Αναφορικά με το δυστύχημα προ ημερών στην Ισπανία ανέφερε: «Αναπόφευκτοι οι συνειρμοί μιας σιδηροδρομικής τραγωδίας που μπορεί να έχει κάποιες ομοιότητες με τη δικιά μας των Τεμπών. Η εκτίμηση μου σαν τεχνικός είναι ότι μάλλον έχει μικρή ομοιότητα το ένα δυστύχημα με το άλλο δυστύχημα. Αυτό που θα μπορούσε κάποιος να διερωτηθεί είναι γιατί δεν προκλήθηκε μια αντίστοιχη πυρόσφαιρα, φωτιά, γιατί πρόκειται για ηλεκτροκίνητες μηχανές.

Ωστόσο δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο και ίσως το μόνο κοινό σημείο είναι η σύγκρουση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα συστήματα ασφαλείας δεν υπάρχουν στην Ελλάδα», επεσήμανε μεταξύ άλλων.