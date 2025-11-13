Ο Πειραιάς δεν είναι απλώς «το λιμάνι της Αθήνας» αλλά ένας προορισμός με πολλά παραπάνω

Ο Πειραιάς έχει τη δική του ενέργεια, είναι το λιμάνι των ταξιδιών, των νέων εμπειριών και στιγμών. Όσοι ξέρουν, φροντίζουν να φτάσουν λίγο νωρίτερα. Να χαλαρώσουν, να απολαύσουν ένα γευστικό φαγητό, να βιώσουν τη πιο ζεστή φιλοξενία της πόλης. Κι αν υπάρχει ένα μέρος που την αποτυπώνει ιδανικά, αυτό είναι το Piraeus City Hotel.

Ένα city break στον Πειραιά

Λίγα λεπτά από το λιμάνι και το μετρό, το Piraeus City Hotel είναι το σημείο διαμονής στο κέντρο του Πειραιά, που καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στην πρακτικότητα του city hotel και την ανεμελιά των καλοκαιρινών και χειμερινών αποδράσεων.

Τα ανακαινισμένα δωμάτιά του είναι σχεδιασμένα για κάθε τύπο ταξιδιώτη, ζευγάρια που αναχωρούν για κάποιο νησί, οικογένειες που ψάχνουν άνεση, αλλά και επαγγελματίες που ταξιδεύουν συχνά. Το πρωινό σε buffet σερβίρεται από νωρίς το πρωί, ώστε όλοι να προλάβουν τα πλοία τους γεμάτοι ενέργεια και ικανοποίηση πως επέλεξαν ένα κατάλυμα που πρόσθεσε αξία στη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία του επισκέπτη.

Τους πιο ήσυχους μήνες, ο Πειραιάς αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα. Οι επισκέπτες του ξενοδοχείου μπορούν να περπατήσουν στη ζωντανή αγορά, να παρακολουθήσουν παραστάσεις στο εντυπωσιακά ανακαινισμένο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ή να απολαύσουν τοπικές γεύσεις στα εστιατόρια της περιοχής.

Και τότε χώροι σαν το lobby του Piraeus City Hotel, σε κάνουν να νομίζεις ότι η συνεχή δράση της πόλης βρίσκεται πολύ μακριά αλλά η ζεστή ατμόσφαιρα και άνεση σε αγκαλιάζουν είτε «βυθίζεσαι» στα άνετα κρεβάτια είτε παρακολουθείς τον παλμό της πόλης από το μπαλκόνι του δωματίου σου.

Το Piraeus City Hotel δεν είναι απλώς ένα μέρος για να μείνεις. Είναι ένα σημείο επαφής με την πιο αληθινή πλευρά του Πειραιά, αυτή που συνδυάζει ρυθμό, ιστορία, φιλοξενία και ταξιδιωτική διάθεση, όλο τον χρόνο.

Πληροφορίες

Piraeus City Hotel

Νοταρά 78, Πειραιάς

Τηλ. 210 411 0555

Facebook

Instragram