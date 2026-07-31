Ο ποδοσφαιρικός «πατέρας» του Καρέτσα στο Gazzetta: «Τελείωνε η προπόνηση, πήγαινε σπίτι και έκανε έξτρα ασκήσεις»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετράει αντίστροφα για την ανακοίνωση του από τη Ντόρτμουντ αλλά μπορεί πλέον να θεωρείται ποδοσφαιριστής της καθώς υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

Από την άλλη, υπήρξαν πολλοί προπονητές που έβαλαν το... χεράκι τους για να απολαμβάνουμε το σημερινό αποτέλεσμα αλλά ένας από τους ανθρώπους που τον έζησαν περισσότερο ήταν ο Μίσελ Ριμπέιρο.

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