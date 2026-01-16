Ο πρόεδρος της ΕΕΕΚΕ για το FIR Αθηνών: «Θα μπορούσε να ξανασυμβεί - Καμία αλλαγή μέχρι το 2028»

Ο Πρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), Παναγιώτης Ψαρρός τοποθετήθηκε σήμερα (16/1) για το πρόβλημα που έλαβε χώρα στο FIR Αθηνών λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «θα μπορούσε να συμβεί ξανά».

Μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου στον ANT1 ο κύριος Ψαρρός δήλωσε: «Το πόρισμα είναι σαφές. Λέει ότι δεν μπόρεσε να εντοπιστεί η ουσία γιατί το σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν έχει αρχεία καταγραφής των συμβάντων και ότι το σύστημα είναι τόσο παλιό που ο κατασκευαστής δεν το υποστηρίζει πλέον. Θα μπορούσε να συμβεί ξανά. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις γρήγορα».

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι έως το 2028 δεν προβλέπεται καμία ουσιαστική αλλαγή στα συστήματα.

«Δεν σημειώθηκε καμία παραβίαση ελαχίστου διαχωρισμού. Αυτό οφείλεται στους συναδέλφους, οι οποίοι βρήκαν τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και μπόρεσαν όλα τα αεροπλάνα και προσγειώθηκαν ασφαλώς» λέει ο πρόεδρος της ΕΕΕΚΕ.

«Δεν είμαστε στο παρά πέντε για να αλλάξει ο εξοπλισμός, είμαστε στο και πέντε. Κάθε μέρα που χάνεται μεταφράζεται σε “χαμένα καλοκαίρια”, καθώς έως το 2028 δεν προβλέπεται καμία ουσιαστική αλλαγή, ενώ το νέο σύστημα εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2030» πρόσθεσε.