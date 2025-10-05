Μενού

Ο πρώτος Έλληνας εκατομμυριούχος: Η τελευταία ερώτηση δίχασε - «Μήπως του το χάρισαν για την τηλεθέαση;»

Πρόκειται για καθηγητή φυσικής Πανεπιστημίου ο οποίος μετά το βραβείο των 50 εκατομμυρίχων δραχμών συνέχισε κανονικά να διδάσκει. 

Τέτοιες ημέρες το 1999 ήταν που έκανε την πρώτη του εμφάνιση ο Εκατομμυριούχος με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και το «τέρας», όπως χαρακτηριστικά έλεγε τον υπολογιστή. 

Αρκετά μετά βέβαια υπήρξε ο πρώτος νικητής Εκατομμυριούχος, ο οποίος εξέπληξε τους πάντες με την ψυχραιμία του και την ηρεμία του. Πολλοί δε σχολίασαν πως πιο πολύ χάρηκε ο Σπύρος Παπαδόπουλος παρά ο παίκτης.

Βλέποντας ξανά το βίντεο, πολλοί αμφισβητούν για το αν κατακτήθηκε δίκαια το βραβείο ή έγινε για λόγους τηλεθέασης, καθώς είχε περάσει καιρός από την έναρξη του παιχνιδιού και νικητής δεν υπήρχε. Ο ισχυρισμός αυτός βασίζεται στο ότι οι τελευταίες ερωτήσεις ήταν σχετικά εύκολες.

Μάλιστα, πολλοί λένε πως σήμερα, αυτό το επίπεδο το απαντάνε οι διαγωνιζόμενοι στις πρώτες ερωτήσεις και όχι στο τέλος για τα μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η τελευταία ερώτηση που απάντησε ο καθηγητής ήταν: 

Τι εικονίζεται πάνω στο οδικό σήμα που ειδοποιεί για την ύπαρξη εστιατορίου:

Α. Πιρούνι δίπλα σε μαχαίρι
Β. Πιρούνι δίπλα σε χορτάρι
Γ. Πιρούνι μαχαίρι χιαστί
Δ. Πιρούνι κουτάκι χιαστί


 

