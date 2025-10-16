Ο «Ρουβίκωνας» πήγε στον προϊστάμενο καθαριότητας Παιανίας: Πρόσβαλλε και έκανε σεξιστικά σχόλια

Επίσκεψη στο Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Παιανίας έκαναν μέλη της αντιεξουσιαστικής ομάδας «Ρουβίκωνας», καθώς εργαζόμενες και εργαζόμενοι έχουν καταγγείλλει ότι υφίστανται σεξιστικές και εξουσιαστικές συμπεριφορές από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, η συμπεριφορά αυτή πλήττει την αξιοπρέπεια του προσωπικού, ενώ παράλληλα καταγγέλλουν αντεργατικές πρακτικές στο εργασιακό περιβάλλον. Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν τον «Ρουβίκωνα» να παρέμβει δημόσια, ζητώντας ουσιαστικές αλλαγές στη διοίκηση του Τμήματος και διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασιακής μεταχείρισης για όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο προϊστάμενος του τμήματος καθαριότητας τρέμει και δεν μπορεί να βγάλει λέξη από το στόμα του, παρά μόνο κουνάει το κεφάλι του. Παραδέχτηκε τα πάντα με τη στάση του και δεν έφερε καμία αντίρρηση στα όσα του επεσήμαναν τα μέλη του «Ρουβίκωνα».

Η ανακοίνωση του Ρουβίκωνα

«Ένα νοσηρό εργασιακό καθεστώς με όργια αυθαιρεσίας, εκφοβισμό, σεξιστικές παρενοχλήσεις και ύβρεις αντιμετωπίζουν οι εργάτες και οι εργάτριες καθαριότητας στον Δήμο Παιανίας. Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, ο προϊστάμενος καθαριότητας, τους χλευάζει, τους ταπεινώνει και συχνά τους απειλεί, ενώ δεν παραλείπει να κάνει χυδαία σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση των εργατριών. «Μάζεψε την κωλάρα σου», «είσαι βλάκας και αγράμματος», «είσαι άχρηστος», «σαν καλάσνικοφ είναι οπλισμένα», σχόλιο για το στήθος εργάτριας, «πώς το γλείφεις έτσι το παγωτό; το δαγκώνεις κιόλας;». Αυτά είναι λίγα μόνο από τα πολλά παραδείγματα του εξευτελιστικού τρόπου που μιλά και συμπεριφέρεται δημόσια, αλλά και κατ´ ιδίαν, προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια των εργατριών και των εργατών.

Δεν είναι όμως ο μόνος υπεύθυνος για αυτή την ανυπόφορη συνθήκη. Κάπως πιο ήπιο ως προς την εκφορά του λόγου, αλλά ίδιο επί της ουσίας, μοτίβο συμπεριφοράς ακολουθεί και ο διευθυντής περιβάλλοντος. Και οι δύο κάνουν συστηματικά κατάχρηση εξουσίας. Κόβουν τις δεδουλευμένες υπερωρίες από εργάτες επειδή δεν τους συμπαθούν και τις προσθέτουν σε άλλους που ουδέποτε τις δούλεψαν. Καθυστερούν για μήνες ή αρνούνται την πληρωμή δεδουλευμένων υπερωριών, ενώ κρατάνε στην καθαριότητα εργαζόμενους που δουλεύουν σε γραφείο για να μην χάσουν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Απειλούν εργάτες ότι δεν θα πάρουν άδεια με το πρόσχημα της έλλειψης προσωπικού, ενώ έχουν εγκαταστήσει Gps στα απορριματοφόρα προκειμένου να ασκούν έλεγχο και πίεση. Χρησιμοποιούν μάλιστα το Gps ως μέσο για την μέτρηση του χρόνου εργασίας, παρόλο που οι εργάτες χτυπάνε κανονικά κάρτα όταν φτάνουν στην υπηρεσία. Καταφέρνουν όμως με διάφορα τερτίπια να τους κλέβουν από την νυχτερινή αμοιβή τους.

Υπάλληλοι και οι δύο, ο ένας εξ αυτών, εργάτης και ο ίδιος στο παρελθόν, νομίζουν πως επειδή πήραν λίγη εξουσία, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν εις βάρος των συναδέλφων τους. Η δημοτική αρχή, όχι μόνο γνωρίζει τι κάνουν – μιας κ πολλά από αυτά συμβαίνουν μέσα στα γραφεία του Δήμου και οι ίδιοι οι εργάτες έχουν κάνει πολλάκις αναφορές και παράπονα στον Δήμαρχο – αλλά τους καλύπτει κιόλας. Δεν μας κάνει εντύπωση. Πρόκειται άλλωστε για μια δημοτική αρχή που με την πολιτική της έχει δημιουργήσει ένα εξαντλητικό εργασιακό καθεστώς για τους εργαζόμενους.

Πρόσφατα, οι εργάτες στην Παιανία, έπειτα από έναν δύσκολο αλλά επίμονο αγώνα, κατάφεραν να πληρώνονται τις νυχτερινές βάρδιες κάθε μήνα, ενώ με τις παρεμβάσεις τους έβαλαν φρένο και στους δύο, προϊστάμενο και διευθυντή, που μοιράζουν τις υπερωρίες με βάση τις συμπάθειες τους. Ακόμη, κατάφεραν να παίρνουν κανονικά τα ρεπό που δικαιούνται – σταμάτησε δηλαδή η εκμετάλλευση του να εργάζονται εώς και 12 ημέρες συνεχόμενα. Πρόκειται για μια σημαντική νίκη, καθώς στους περισσότερους Δήμους οι εργάτες καθαριότητας δουλεύουν έως και 15 με 20 ημέρες σερί, αφού, προκειμένου να αυξήσουν τον χαμηλό μισθό τους, δουλεύουν Κυριακές και αργίες.

Οι εργάτες και οι εργάτριες του Δήμου Παιανίας απαιτούν σεβασμό και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους. Κανένας προϊστάμενος, κανένα αφεντικό δεν έχει δικαίωμα να παραβιάζει τα εργατικά μας δικαιώματα, να προσβάλλει την αξιοπρέπειά μας ή να επιδίδεται σε παρεμβατικές και σεξιστικές συμπεριφορές.

Όσοι νομίζουν ότι με την εξουσία τους μπορούν να βασανίζουν τους εργάτες, θα παίρνουν πίσω αυτό που τους αξίζει. Με τους εργάτες και τις εργάτριες του Δήμου Παιανίας και με κάθε εργαζόμενο άτομο που υφίσταται εργασιακές παραβιάσεις».