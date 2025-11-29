Ο Σπύρος Μερτζανίδης, ο τροχονόμος της λεωφόρου Κηφισίας αποχαιρετά το σημείο μετά από 35 χρόνια

Tίτλοι τέλους από την ενεργό δράση πέφτουν για έναν από τους πιο εμβληματικούς τροχονόμους της Αθήνας ύστερα από 35 χρόνια υπηρεσίας. Ο Σπύρος Μερτζανίδης αποχαιρετά ένα σημείο καθοριστικό για τη ζωή του.

Για 35 συναπτά έτη σχεδόν όλες του τις βάρδιες ρύθμιζε την κυκλοφορία ως πεζός τροχονόμος στη συμβολή των οδών της Λ. Κηφισίας και της Λ. Αλεξάνδρας, σε μια κομβική, κεντρική και συνάμα εξαιρετικά δύσκολη διασταύρωση της Αθήνας για ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Πλήθος συναδέλφων του και κατοίκων της περιοχής, με τους οποίους είχε καθημερινή επαφή και στους οποίους ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, προσήλθαν να τον αποχαιρετήσουν το Σάββατο πρωί στο σημείο όπου πέρασε μια υπηρεσιακή ζωή.

Η ηγεσία της Υπηρεσίας του ήταν εκεί για να τον βραβεύσει, όπως και η Τοπική Διοίκηση Αττικής της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, του μεγαλύτερου συλλόγου φιλίας Αστυνομικών παγκοσμίως.

Ο Σπύρος Μερτζανίδης | EUROKINISSI



