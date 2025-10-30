O Μπαλάσκας ζήτησε on air τα ρέστα από τον Λαζόπουλο: «Σε αγαπάω, ήταν άτοπο να με πεις ακροδεξιό»

Ο Σταύρος Μπαλάσκας διέκοψε τη ροή της εκπομπής του μόλις έμαθε τις αναφορές στο πρόσωπό του από τον Λάκη Λαζόπουλο και, on air, αποφάσισε να δώσει μια απάντηση στα σχόλια του ηθοποιού.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ο μεγάλος Έλληνας καλλιτέχνης που έχουμε, ο υπέροχος, τον οποίο παρακολουθώ κι εγώ προσωπικά και μου αρέσει, ο κύριος Λαζόπουλος, πριν από λίγο στην εκπομπή του, όπως με ενημέρωσαν, με ανέφερε σαν ακροδεξιό και ενδεχομένως σαν κατευθυνόμενο.

Θέλω να δώσω στον Λάκη Λαζόπουλο, τον οποίο αγαπώ ιδιαίτερα και παρακολουθώ, μια απάντηση σε αυτό, διότι είναι κάπως βαρύ, όπως καταλαβαίνετε.

Αγαπημένε μου Λάκη, αγαπημένε μου καλλιτέχνη, θα πρέπει να σου πω ότι πρώτα απ’ όλα δεν είμαι ακροδεξιός. Δεν ήμουν ποτέ, οι απόψεις μου ποτέ δεν προσέγγισαν κάτι τέτοιο. Λυπάμαι αν το είπες, αλλά δεν είμαι.

Δεύτερον, θέλω να σου πω ότι το μόνο που με ενδιαφέρει σε αυτή τη ζωή είναι η οικογένειά μου και, βεβαίως, δεν είμαι κατευθυνόμενος ούτε από κανάλια, ούτε από επιχειρηματίες, ούτε από κανέναν άνθρωπο.

Ό,τι λέω, το λέω με το θάρρος της γνώμης μου. Το λέω ελεύθερα, και όσοι με αφήνουν να μιλάω ελεύθερα, για μένα αυτό είναι κορωνίδα τιμής.

Γι’ αυτό λοιπόν, ίσως να μην έπρεπε να το πεις αυτό για εμένα. Λυπάμαι που το είπες. Εγώ σε αγαπώ, σε εκτιμώ και θα συνεχίσω να σε παρακολουθώ, διότι σε θαυμάζω. Αλλά ήταν άτοπο να με μπλέξεις εμένα με συμφέροντα και ακροδεξιούς, ενώ γνωρίζεις πολύ καλά ότι ιδιαίτερα από τη Χρυσή Αυγή έχω χτυπηθεί πολύ — και το γράφω και στο βιογραφικό μου».

Μπογδάνος: «Τα πραγματικά άκρα μας κηνυγούν»

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος συμπληρώνει χιουμοριστικά: «Καλωσόρισες», λέγοντάς του και δίνοντάς του χειραψία.

«Καλωσόρισες στη χορεία των ανθρώπων που, επειδή έχουμε πιο παραδοσιακές απόψεις και επειδή έχουμε συντηρητικές προσεγγίσεις, χαρακτηριζόμαστε ακροδεξιοί, φασίστες, σκοταδιστές — την ώρα που τα πραγματικά άκρα μας κυνηγούν».