Ο Στέλιος Ρόκκος δίπλα στον Πάνο Ρούτσι: «Αγώνας για δικαιοσύνη»

Ο Στέλιος Ρόκκος επισκέφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του στον συγκλονιστικό αγώνα που δίνει.

Ο κ. Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, διεκδικεί το δικαίωμα να υποβληθεί η σορός του γιου του σε τοξικολογικές εξετάσεις, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση των αιτίων θανάτου.

Σε δηλώσεις του, ο Στέλιος Ρόκκος τόνισε: «Είναι ένας αγώνας για όλους μας, ένας αγώνας για τη δικαιοσύνη, η οποία είναι το υπέρτατο αγαθό. Το δυστύχημα στα Τέμπη είναι έγκλημα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοφιλής τραγουδιστής επέστρεψε σήμερα στην Αθήνα και, αμέσως μετά την άφιξή του, μετέβη στο Σύνταγμα για να σταθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.