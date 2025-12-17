Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών θα πληρώσει τις εξετάσεις που θα «δείξουν» τον δολοφόνο του Echo

Το κόστος των εξειδικευμένων εξετάσεων, που θα πραγματοποιηθούν για την διερεύνηση του θανάτου του σκύλου ECHO αναλαμβάνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η ομάδα AnubisUnit Coldcase.

Υπενθυμίζεται ότι ο σκύλος είχε βρεθεί νεκρός τον Νοέμβριο και η ομάδα είχε κάνει λόγο για δολοφονία με τοξική ουσία που κατανάλωσε.

Η ανάρτηση της ομάδας AnubisUnit Coldcase

Σε ανάρτησή της η ομάδα AnubisUnit Coldcase, που είχε τον Echο αναφέρει: «Ευχαριστούμε για την κάλυψη των δαπανών των εξειδικευμένων εξετάσεων, που θα πραγματοποιηθούν για την διερεύνηση του θανάτου του ECHO, τον σύλλογο Τεμπών Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023 και πιο συγκεκριμένα, την κα Maria Karystianou τον κo Παύλο Ασλανίδη, την κα Ελένη Βασάρα, την κα Μιρέλα Ρούτση, τον κο Βασίλη Παυλίδη, την κα Λαζαρίδου Νικολέττα, τον κο Τάσο Ταχμαζίδη και την κα Ξανθή Ταχμαζίδη».

Ποιος ήταν ο Echo

Ο Echo ήταν ένας Βελγικός Ποιμενικός της Εθελοντικής Ομάδας Anubis K9P, γνωστός για τη σημαντική του προσφορά σε αποστολές έρευνας και διάσωσης.

Μεταξύ άλλων, είχε συμβάλει στον εντοπισμό της σορού του 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σε βαλτώδη περιοχή, τον Ιανουάριο του 2025. Είχε επίσης λάβει μέρος στις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου Βασίλη Καλογήρου στη Λάρισα, με τη μητέρα του 31χρονου να τον ευχαριστεί δημόσια για την προσφορά του.

Τον Νοέμβριο του 2023, ο Echo είχε διακριθεί για τη συμμετοχή του στις επιχειρήσεις εντοπισμού του μαύρου κουτιού στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς και για τον εντοπισμό βιολογικού υλικού των θυμάτων, εννέα μήνες μετά το δυστύχημα.

Για τη σπουδαία προσφορά του στις επιχειρήσεις διάσωσης, του είχε απονεμηθεί τιμητικό βραβείο, αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη συμβολή του στις έρευνες και την αφοσίωσή του στο καθήκον.