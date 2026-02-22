Ο Θοδωρής Κολυδάς αποκαλύπτει το μέρος για να πετύχει το πέταγμα του χαρταετού την Καθαρά Δευτέρα

Η Καθαρά Δευτέρα έφτασε και πολλοί από εσάς είστε έτοιμοι για να πετάξετε τον καθιερωμένο χαρταετό. Πώς όμως το πέταγμα θα πετύχει και θα απογειωθεί ψηλά; Ο Θοδωρής Κολυδάς σε άρθρο του αποκαλύπτει τα μυστικά για να τα καταφέρετε.

Σύμφωνα με το kolydas.eu, με καθαρά μετεωρολογική ματιά το κλειδί είναι ένα: Η σταθερότητα του ανέμου. Ο χαρταετός είναι ένα αεροδυναμικό σώμα για το οποίο ισχύουν ό,τι και για το φτερό ενός αεροπλάνου και τη συνεχή και ομοιόμορφη ροή αέρα. «Από μετεωρολογικής πλευράς η ιδανική συνθήκη είναι ένας σταθερός άνεμος 10-18 χλμ./ώρα (περίπου 3-4 μποφόρ) καθώς σε αυτή την ένταση ο αέρας παρέχει επαρκή δυναμική πίεση ώστε η άνωση να υπερνικά το βάρος του χαρταετού χωρίς να δημιουργεί υπερβολικές καταπονήσεις στον σκελετό και στο σκοινί.

Τι συμβαίνει όμως όταν ο άνεμος παρουσιάζει ριπές; Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά αεροδυναμικά μια ριπή αυξάνει στιγμιαία τη δυναμική πίεση και με την άνωση, πράγμα ου μπορεί να ακούγεται θετικό αλλά στην πράξη διαταράσσει την ισορροπία. Ο χαρταετός ανεβαίνει απότομα, μεταβάλλει τη γωνία πρόσπτωσης και αν η ριπή ξεπεράσει κάποιο όριο, μπορεί να ανατραπεί ή να «βουτήξει».

🧵🪁 ΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ

✅Το πέταγμα του χαρταετού δεν είναι απλώς ένα έθιμο· είναι μια μικρή τελετουργία σύνδεσης με τον ουρανό. Κάθε Καθαρά Δευτέρα, μικροί και μεγάλοι στρέφουμε το βλέμμα ψηλά, εκεί όπου ο άνεμος γίνεται… pic.twitter.com/EsmMU4QJ7u — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 22, 2026

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, «ο χαρταετός αγαπά το στρωτό ρεύμα και δυσκολεύεται στο τυρβώδες περιβάλλον».

Επομένως, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, το πέταγμα είναι ευκολότερο σε ανοιχτές παραθαλάσσιες εκτάσεις όπου ο άνεμος έχει διανύσει μεγάλη απόσταση χωρίς εμπόδια και η ροή είναι πιο ομαλή. Αντίθετα σε αστικά περιβάλλοντα με κτήρια και θερμικές αναταράξεις, οι στροβιλισμοί αυξάνονται και ο χαρταετός «παλεύει».