Ο Θοδωρής Κολυδάς αποκαλύπτει το μέρος για να πετύχει το πέταγμα του χαρταετού την Καθαρά Δευτέρα

Τα μυστικά για το πέταγμα του χαρταετού την Καθαρά Δευτέρα από τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά. Πού να πάτε για να πετύχει;

Reader symbol
Newsroom
Πέταγμα χαρταετού
Χαρταετός την Καθαρά Δευτέρα | (Eurokinissi)
Η Καθαρά Δευτέρα έφτασε και πολλοί από εσάς είστε έτοιμοι για να πετάξετε τον καθιερωμένο χαρταετό. Πώς όμως το πέταγμα θα πετύχει και θα απογειωθεί ψηλά; Ο Θοδωρής Κολυδάς σε άρθρο του αποκαλύπτει τα μυστικά για να τα καταφέρετε.

Σύμφωνα με το kolydas.eu, με καθαρά μετεωρολογική ματιά το κλειδί είναι ένα: Η σταθερότητα του ανέμου. Ο χαρταετός είναι ένα αεροδυναμικό σώμα για το οποίο ισχύουν ό,τι και για το φτερό ενός αεροπλάνου και τη συνεχή και ομοιόμορφη ροή αέρα. «Από μετεωρολογικής πλευράς η ιδανική συνθήκη είναι ένας σταθερός άνεμος 10-18 χλμ./ώρα (περίπου 3-4 μποφόρ) καθώς σε αυτή την ένταση ο αέρας παρέχει επαρκή δυναμική πίεση ώστε η άνωση να υπερνικά το βάρος του χαρταετού χωρίς να δημιουργεί υπερβολικές καταπονήσεις στον σκελετό και στο σκοινί.

Τι συμβαίνει όμως όταν ο άνεμος παρουσιάζει ριπές; Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά αεροδυναμικά μια ριπή αυξάνει στιγμιαία τη δυναμική πίεση και με την άνωση, πράγμα ου μπορεί να ακούγεται θετικό αλλά στην πράξη διαταράσσει την ισορροπία. Ο χαρταετός ανεβαίνει απότομα, μεταβάλλει τη γωνία πρόσπτωσης και αν η ριπή ξεπεράσει κάποιο όριο, μπορεί να ανατραπεί ή να «βουτήξει».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, «ο χαρταετός αγαπά το στρωτό ρεύμα και δυσκολεύεται στο τυρβώδες περιβάλλον».
Επομένως, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, το πέταγμα είναι ευκολότερο σε ανοιχτές παραθαλάσσιες εκτάσεις όπου ο άνεμος έχει διανύσει μεγάλη απόσταση χωρίς εμπόδια και η ροή είναι πιο ομαλή. Αντίθετα σε αστικά περιβάλλοντα με κτήρια και θερμικές αναταράξεις, οι στροβιλισμοί αυξάνονται και ο χαρταετός «παλεύει».

