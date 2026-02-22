Οι πιο άκυρες αποκριάτικες εμφανίσεις στην τηλεόραση των '90s

Υπήρξε μια εποχή που η ελληνική τηλεόραση έπαιρνε τις Απόκριες πολύ σοβαρά. Τόσο σοβαρά, που τα στούντιο γέμιζαν σερπαντίνες και πενιές, παρουσιαστές με φτερά και καλεσμένους με πούπουλα. Ήταν η χρυσή εποχή της υπερβολής, των λαμπερών σκηνικών που έμοιαζαν με σχολική γιορτή -με χορηγό- και των celebrities, που έλεγαν «ναι» σε μεταμφιέσεις που σήμερα δύσκολα θα τολμούσαν να θυμηθούν.

Τα τηλεοπτικά ‘90s είχαν μια αθωότητα και μια τηλεοπτική τόλμη που σήμερα μοιάζει σχεδόν εξωτική: παρουσιαστές με στρας, περούκες και δόντια δράκουλα, τραγουδιστές που είχαν ντυθεί κάτι αλλά κανείς δεν ξέρει τι και Βραζιλιάνες χορεύτριες από το Μοσχάτο. Ήταν ένα ατέλειωτο αποκριάτικο πάρτι -κι ας μην ήταν καν Απόκριες.

Η τηλεόραση της εποχής αγαπούσε όλο το χρόνο τις μεταμφιέσεις, με κέφι που κορυφωνόταν την περίοδο του Καρναβαλιού. Οι σειρές οργάνωναν πάρτι μασκέ και το έριχναν στο χορό και στο τραγούδι, ενώ στα σόου και στα πρωινά λαϊκοί τραγουδιστές ντύνονταν Ζορό ή μαρκησίες κι ερμήνευαν με κέφι καψούρικα σουξέ. Πολλές από τις αποκριάτικες στιγμές της περιόδου σήμερα μοιάζουν σουρεαλιστικές έως cringe, παραμένουν όμως μνημεία μιας εποχής που δεν φοβόταν να γελοιοποιηθεί, να υπερβάλει και να το διασκεδάσει. Ας θυμηθούμε κάποιες από τις πιο άκυρες και αξέχαστες.

Το αποκριάτικο πάρτι του Ρετιρέ

Οι Απόκριες στο «Ρετιρέ» τα έχουν όλα κι ακόμα παραπάνω: γιρλάντες, μπαλόνια, σερπαντίνες, Χανούμισες, Μεξικανούς, Άραβες, φουστανέλες και τσαρούχια, κυρίες του ‘30, τη «Νάνα Μούσχουρη», τη «Βουγιουκλάκη εύθυμη χήρα», τον φαρμακοποιό ντυμένο φαρμακοποιό και στην πλέον αλησμόνητη και σουρεάλ μεταμφίεση την Κατερίνα Γιουλάκη ντυμένη Αλέκα Παπαρήγα να χορεύει καζαντζόκ (περιτριγυρισμένη από τις φιγούρες που προαναφέρθηκαν).

Το στιγμιότυπο (στο 36.20) ανήκει στις συλλεκτικές στιγμές της ελληνικής tv, κι είναι αντιπροσωπευτικό της αποκριάτικης φιλοσοφίας της εποχής.

Μηχανόβια, Τζίλντα και Barbie

Στις εκπομπές της Ρούλας Κορομηλά δεν χρειαζόταν να έρθουν οι Απόκριες για να μεταμφιεστούν παρουσιαστές και καλεσμένοι (σε μωρά, Ζορό ή σταρ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου). Η ίδια έχει ντυθεί Barbie, πριγκίπισσα, μαθήτρια, μαρκησία, χορεύτρια καν καν, γατούλα, διαγαλαξιακή βασίλισσα και πολλά άλλα -χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο στους τίτλους του Ciao ANT1, είναι μεταμφιεσμένη σε μηχανόβια και Τζίλντα.

Εδώ, ας απολαύσουμε μια εμφάνιση ως Barbie, που είναι μια από τις πλέον δημοφιλείς μεταμφιέσεις της περιόδου.

Ξεφάντωμα σε παιδικό πάρτι

Ένα από τα ωραιότερα αποκριάτικα σκηνικά πρόσφερε το πρωινό του Mega, «Studio 5» στις Απόκριες του 1993. Η παρουσιάστρια Βάνα Δεληβοριά, δεν είναι μεταμφιεσμένη, ούτε η καλεσμένη της, Μαντώ, όμως βρίσκονται σε ένα αποκριάτικο σκηνικό με χάρτινες γιρλάντες και μεταμφιεσμένα παιδάκια, που νομίζουν πως η Μαντώ φοράει περούκα, αλλά εκείνη εξηγεί πως άλλαξε τα μαλλιά της.

Το κέφι κορυφώνεται όταν η Μαντώ σηκώνεται να τραγουδήσει playback στίχους όπως «τρέχαν τα φιλιά σου στο κορμί μου με εκατό», ενώ γύρω της μικρές πριγκίπισσες, μαρκησίες, σπανιόλες, ιππότες, Ζορό, κοκοράκια και κοκκινοσκουφίτσες χοροπηδούν, τρέχουν και της πετούν με πάθος σερπαντίνες. Απλά υπέροχο…

Η τέταρτη από τις Τρεις Χάριτες

Οι πλέον αξέχαστες μεταμφιέσεις των τριών αδερφών Χαρίτου εντοπίζονται στο επεισόδιο 45 με τίτλο «Η νύχτα με τις μάσκες», στο οποίο οι ηρωίδες γίνονται οικοδέσποινες σε αποκριάτικο πάρτι.

Η Όλγα ντύνεται Μέγας Αλέξανδρος, η Ειρήνη ταυρομάχος, η Μαρία επαναστάτης του 1821, αλλά την παράσταση κλέβει η θεία Μπεμπέκα ντυμένη «...μια κότα στρουμπουλή, μια κόκκινη πουλάδα» -με στολή που θυμίζει περισσότερο Κοκκινοσκουφίτσα – Χαβανέζα με ό,τι μας έμεινε από τις στολές που δεν κάνουν πια στα παιδιά.

Από τον Πίπη στον Ζαφείρη

Αφιέρωμα στις τηλεοπτικές Απόκριες χωρίς Αποκριάτικο «Ντόλτσε βίτα» φυσικά δεν γίνεται.

Σε μια από τις πλέον άκυρες και απλοϊκές μεταμφιέσεις (από την εποχή της Αλίκης μεταμφιεσμένης σε Πίπη), η Χριστίνα Μαρκάτου (Άννα Παναγιωτοπούλου) ντύνεται άντρας (Ζαφείρης) για να συναντήσει τον αγαπημένο της σε ένα αποκριάτικο πάρτι. Εκεί καλεσμένοι με στολές βγαλμένες από χειροτεχνίες παιδικού σταθμού χορεύουν από τσιφτετέλι μέχρι μπλουζ και τραγουδούν «Ανέβηκα στην πιπεριά», προσθέτοντας μια νότα παράδοσης σε έναν αλησμόνητο αποκριάτικο αχταρμά.

Ιστορία μου, αμαρτία μου

Η Ελένη Μενεγάκη έχει μεταμφιεστεί αμέτρητες φορές στις τηλεοπτικές εκπομπές που παρουσίαζε -από κοκκινοσκουφίτσα και χίπισσα μέχρι πειρατίνα. Η εμφάνιση, όμως, που αγαπήσαμε είναι από το αποκριάτικο επεισόδιο του «Πάτερ Ημών»(με καλεσμένους «Τα παιδιά από την Πάτρα»), όπου έχει ντυθεί Μαρία Αντουανέτα σε πλήρη έκδοση -με περούκα και βεντάλια. Υπό τους ήχους του «Ιστορία μου, αμαρτία μου», η σκηνή γίνεται ακόμα καλύτερη.

Να σημειωθεί ότι η στολή Μαρία Αντουανέτα σε διάφορες εκδοχές και χρώματα ήταν από τις δημοφιλέστερες στην τηλεόραση όχι μόνο των ‘90s αλλά και της δεκαετίας που ακολούθησε.

Μαρία Αντουανέτα forever!

Για του λόγου το αληθές, πάρτε κι άλλη μια Μαρία Αντουανέτα από εκεί που δεν το περιμένατε.

Διότι οι Απόκριες δεν είναι μονοπώλιο της ιδιωτικής τηλεόρασης. Η δημόσια έχει παρουσιάσει κατά καιρούς αξέχαστες αποκριάτικες εκπομπές, όπως το αφιέρωμα του Διονύση Σαββόπουλου και της εκπομπής «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».

Όμως επειδή μιλάμε για αξέχαστες τηλεοπτικές μεταμφιέσεις της τηλεόρασης των ‘90s, εντοπίσαμε άλλη μια Μαρία Αντουανέτα – Κατερίνα Κούκα, σε αποκριάτικη εκπομπή της ΕΡΤ το 1992. Πιο σουρεάλ από μια Αντουανέτα που τραγουδά -με γαλλική προφορά- «ήθελα να ‘ξεγα δεν ντγέπεσαι» θα μπορούσατε να σκεφτείτε;

Η αρχαιότερη μεταμφίεση

Η τρίτη Μαρία Αντουανέτα της λίστας είναι η Χρύσπα στο αποκριάτικο Ciao ANT1 του 1995, όμως εδώ το θέμα μας δεν είναι το πόσες διαφορές μπορεί να έχει μια Αντουανέτα στην άλλη ούτε ποια τη φόρεσε καλύτερα.

Σε ένα φουλ αποκριάτικο σκηνικό -που όσο πάει γίνεται και πιο cringe, ο Γιώργος Μαρίνος ντυμένος κάτι σαν Ιππότης και η Αννίτα Ναθαναήλ Πίπη Φακιδομύτη, υποδέχονται τη Σοφία Φιλιππίδου ντυμένη όπως η ίδια λέει -ενώ το κοινό χειροκροτά- «ξανθιά πουτάνα». Κι ύστερα μπαίνει η Ναταλία Γερμανού, ρωτώντας «τι έχω ντυθεί;» κι η Φιλιππίδου επαναλαμβάνει το ίδιο αστείο κι όλοι γελούν κι η έλευση της Αντουανέτας – Χρύσπας είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα...

Το κέφι κορυφώνεται!

Η αλλαγή του αιώνα δεν έκαμψε την «κε τε λα πόνγκο» διάθεση της τηλεόρασης. Η ακμή των μεγάλων βραδινών σόου είχε πια περάσει, όμως το κέφι είχε ανάψει για τα καλά στις πρωινές εκπομπές, που το έριχναν από νωρίς στο γλέντι με υπερφορτωμένα αποκριάτικα σκηνικά, πλήρως εξοπλισμένες αστείες στολές, άφθονες σερπαντίνες και όργανα.

Ένα σκηνικό χαρακτηριστικό του κλίματος των ψυχαγωγικών εκπομπών, όταν άνοιγε το Τριώδιο, έρχεται από τον Πρωινό καφέ επί Ελεονώρας Μελέτη (από το 2005), όπου η Έφη Θώδη τραγουδά για τα γίδια που μπήκαν στο μαντρί, ενώ ο Οβελίξ, δυο τοματούλες, μια Σπανιόλα και μια πειρατίνα της χτυπάνε παλαμάκια.

Απόκριες όλο το χρόνο!

Κλείνουμε με bonus βίντεο. Δεν ξέρω αν είναι Απόκριες, είναι όμως σίγουρα χαρακτηριστική σκηνή των μεγάλων βραδινών σόου των ‘90s, όπου καλεσμένοι από όλους τους χώρους δεν δίσταζαν να μεταμφιεστούν και να υποδυθούν ρόλους είναι ή δεν είναι Απόκριες.

Κι αυτή ειδικά η μεταμφίεση αξίζει να μπει στις πλέον αλησμόνητες. Η Άντζελα Δημητρίου, ντυμένη Μέριλιν Μονρόε τραγουδά και χορεύει στο Ciao Ant1 το 1994 «my heart belongs to Μπάμπη». Συλλεκτικό.