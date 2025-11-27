Ο θρήνος της αδερφής για τον 19χρονο ΕΠΟΠ: «Δεν έκανε τίποτα λάθος- Είναι δυνατόν να μην υπάρχει θυμός;»

Σοκ έχει προκαλέσει η τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν ένας 19χρονος ΕΠΟΠ στρατιώτης έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη χειροβομβίδας.

Η οικογένεια του 19χρονου βρίσκεται σε βαρύ πένθος. Η αδελφή του, μιλώντας στο Live News, περιέγραψε την οδύνη τους: «Ενημερώθηκα για τον Ραφαήλ χθες το πρωί που ήμουν στη σχολή. Δεν μπορώ να περιγράψω πως είμαστε, 19 χρονών παιδί χάσαμε από τη μία στιγμή στην άλλη. Ήταν δύο ημέρες μόνο στην μονάδα, την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε.

Πάντα ήθελε να μπει στις ένοπλες δυνάμεις πολλά χρόνια τώρα. Ο αδερφός μου δεν κατάφερε να μπει μέσω πανελληνίων στις ένοπλες δυνάμεις, μέσω της θητείας του μπήκε με προκήρυξη.

Ο Ραφαήλ δεν έκανε τίποτα λάθος, βρισκόταν εκεί γιατί του το ζήτησαν λόγω της άσκησης. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει θυμός; Από τη μία στιγμή στην άλλη, εκεί που τον βλέπαμε τη Δευτέρα, ξαφνικά δύο μέρες μετά βρέθηκε νεκρός. Τι να μας πει ποιος για αυτό που συνέβη, να δικαιολογήσει τι, τα αδικαιολόγητα;».

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10:00, κατά τη διάρκεια μεταφοράς οπλισμού και χειροβομβίδων από δύο στρατιωτικούς πυροτεχνουργούς που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε όταν ένας από τους δύο στρατιώτες απασφάλισε κατά λάθος αμυντική χειροβομβίδα, η οποία εξερράγη επιτόπου.

Για το δυστύχημα έχει ήδη διαταχθεί έρευνα, ενώ ο πατέρας του νεαρού έχει ορίσει πραγματογνώμονα και αναζητά ευθύνες.