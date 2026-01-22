Ο τρόμος της θεομηνίας στη Βάρη: Μέχρι και τις πόρτες σπιτιών έσπασαν τα νερά

Συνεχίζουν να ξεπερνούν τη φαντασία τα σκηνικά που περιγράφουν κάτοικοι της αθηναϊκής «ριβιέρας» που έζησαν τον εφιάλτη της χθεσινής (21/1) κακοκαιρίας, με τη Βάρη να βρίσκεται σήμερα κάτω από τις λάσπες.

Όπως μεταδίδει το Alpha, τα νερά της βροχόπτωσης ήταν τόσο ορμητικά, και ταυτόχρονα μετέφεραν βαριά υλικά, ώστε οι κάτοικο δεν ήταν ασφαλείς ούτε μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.

Χαρακτηριστική η μαρτυρία κατοίκου της Βάρης, που περιγράφει πως από τη μία στιγμή στην άλλη το σπίτι του μετατράπηκε σε χείμαρρο. Ο 17χρονος είπε πως την ώρα της θεομηνίας, είδε μία μικρή ροή από νερό στο πάτωμα του σπιτιού.

Δευτερόλεπτα αργότερα, αφού σηκώθηκε για να ειδοποιήσει τον πατέρα του, η εξώπορτα της κατοικίας έσπασε από τα νερά, και τον κόλλησε μάλιστα στην πόρτα της αυλής, προτού καταφέρει να απελευθερωθεί και να κολυμπήσει προς ασφαλές σημείο.