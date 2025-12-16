Ο Τσίπρας στην Πάτρα: Παρουσίαση βιβλίου με… ποδοσφαιρικό τρολάρισμα - Ένα απρόσμενο δώρο

Ο Αλέξης Τσίπρας, γνωστός για τις «πράσινες» ποδοσφαιρικές του προτιμήσεις, βρέθηκε στην Πάτρα για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Όμως η επίσκεψη του πρώην πρωθυπουργού δεν έμεινε μόνο στα πολιτικά και λογοτεχνικά. Στον δρόμο τον περίμενε μια έκπληξη: ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Πατρών, Κώστας Καλπουζάνης, με τον οποίο αντάλλαξαν θερμές κουβέντες και… ένα δώρο που είχε ιδιαίτερο βάρος.

Ο Καλπουζάνης, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στον σύλλογο ως ποδοσφαιριστής και προπονητής, χάρισε στον Τσίπρα το φρεσκοκυκλοφορημένο βιβλίο του δημοσιογράφου Τάσσου Σταθόπουλου (εκδόσεις «Το Δόντι»), αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού Πατρών.

Ένα σωματείο που ιδρύθηκε από Μικρασιάτες πρόσφυγες και ανέδειξε μορφές όπως ο Νίκος Πολυκράτης – ο θρυλικός Καπετάν Νικήτας του ΕΛΑΣ και αργότερα μαχητής του ΔΣΕ.

Η συνάντηση αυτή έδωσε έναν απρόσμενο συμβολισμό: ο Τσίπρας παρουσίαζε την «Ιθάκη» του, αλλά η Πάτρα του χάρισε μια άλλη Ιθάκη – την ιστορία ενός συλλόγου που κουβαλά προσφυγιά, αγώνες και αντοχή ενός αιώνα.

