Ο Τσουβέλας έκανε παράσταση και του εμφανίστηκε παπάς - «Έκλαψε» από τα γέλια το κοινό

Ο γνωστός κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας, κατά τη διάρκεια της stand-up παράστασής του στη Στυλίδα την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, είχε μια απρόσμενη και απολαυστική «παρέμβαση».

Ένας ιερέας εμφανίστηκε ξαφνικά σε υπερυψωμένο σημείο πίσω του, προκαλώντας γέλια τόσο στο κοινό όσο και στον ίδιο.

Ο Τσουβέλας, του οποίου ο πατέρας είναι επίσης ιερέας, σχολίασε με χιούμορ την παρουσία του, ενώ η σκηνή κορυφώθηκε όταν αποχαιρέτησε τον ιερέα τραγουδώντας το soundtrack από τη σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ».

Το στιγμιότυπο έγινε viral στα social media, με τον κωμικό να αστειεύεται για τις απρόβλεπτες εμπειρίες της ζωής του.