O viral «τελευταίος» του φετινού Μαραθωνίου που τερμάτισε σε 8 ώρες: «Έκλαψα πάρα πολύ»

Ο τελευταίος δρομέας που τερμάτισε τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, Ιωακείμ Υφαντίδης, προκαλώντας τεράστια συγκίνηση σε όλους όσοι παρακολούθησαν τον τερματισμό του στο Καλλιμάρμαρο που έγινε viral στα social media, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» μιλώντας για την εμπειρία του.

Πρόκειται για έναν 67χρονο συνταξιούχο που ολοκλήρωσε τη διαδρομή στις 18:20, μετά από τουλάχιστον οκτώ ώρες προσπάθειας. «Έκανα 8 ώρες. Πιέστηκα πάρα πολύ. Μετά το 22ο χιλιόμετρο άρχισα να κλαίω και οι τραυματιοφορείς με προέτρεψαν να συνεχίσω. Έκλαψα πάρα πολύ, είπε ο κ. Ιωακείμ.

Στη συνέχεια, εμφανιζόμενος στη εκπομπή μίλησε για τα παιδικά του χρόνια ως δρομέας λέγοντας πως όταν ήταν μικρός έτρεχε στον Μαραθώνιο και τον ολοκλήρωνε σε κάτω από τρεις ώρες, μιλώντας για την απογοήτευση που ένιωσε για την επίδοση του. «Μεγάλωσε το σώμα μου, είναι δύσκολο», εξομολογήθηκε.

«Έτρεξα και πέρσι, βγήκα 30ος πριν το τέλος, έκανα κάτω από 8 ώρες. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου, πληρώνοντας διατροφολόγο και προπονητή, να κάνω σοβαρή προπόνηση. Πήγαν όλα λάθος γι΄ αυτό έκλαψα», είπε.

Σύμφωνα με εκείνον ο λόγος που κατάφερε να τερματίσει παρότι σκέφτηκα πολλές φορές να τα παρατήσει ήταν η στήριξη του κόσμου που τον παρακολουθούσε: «Τα κατάφερα γιατί με αγαπούσε ο κόσμος. Με χειροκροτούσαν στον δρόμο. Ήρθαν αστυνομικοί και μου είπαν σήκω γρήγορα. Με ενθάρρυνε πολύ κόσμος», δήλωσε.