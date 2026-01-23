ΟΑΚΑ: Δύο εργάτες τραυματίστηκαν μετά από πτώση από ύψος 5 μέτρων

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι. Σύμφωνα με πληροφορίες του 902.gr, δύο εργάτες έπεσαν από ύψος περίπου πέντε μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Οι δύο Αιγύπτιοι εργαζόμενοι εκτελούσαν εργασίες μέσα σε καλάθι ανυψωτικού μηχανήματος, όταν – για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους – ο βραχίονας του μηχανήματος υπέστη θραύση, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο έδαφος. Και οι δύο τραυματίστηκαν, ο ένας ελαφρύτερα και ο άλλος πιο σοβαρά, και μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, το οποίο διαπίστωσε την απουσία των απαραίτητων μέτρων προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.