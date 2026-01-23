ΟΑΚΑ: Δύο εργάτες τραυματίστηκαν μετά από πτώση από ύψος 5 μέτρων

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι. Σύμφωνα με πληροφορίες του 902.gr, δύο εργάτες έπεσαν από ύψος περίπου πέντε μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.
Οι δύο Αιγύπτιοι εργαζόμενοι εκτελούσαν εργασίες μέσα σε καλάθι ανυψωτικού μηχανήματος, όταν – για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους – ο βραχίονας του μηχανήματος υπέστη θραύση, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο έδαφος. Και οι δύο τραυματίστηκαν, ο ένας ελαφρύτερα και ο άλλος πιο σοβαρά, και μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο.
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, το οποίο διαπίστωσε την απουσία των απαραίτητων μέτρων προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Εξαφάνιση της Λόρα: «Ποια είναι η Άννα» - Το νέο πρόσωπο που ανατρέπει την έρευνα
- Άννα Λιβαθυνού: Έκανε unfollow τον Παναγιώτη Στάθη και έσβησε τη φωτογραφία τους - Το παρασκήνιο της απομάκρυνσής της
- Η απάντηση της NASA σε τρελή θεωρία ότι η Γη θα χάσει τη βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα
- Μεσσαροπούλου για Ρέβη: «Ψηλά το λάβαρο της επανάστασης! Δεν την απέλυσε κανείς, πληρωνόταν»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.