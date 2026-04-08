ΟΑΚΑ: Εντυπωσιακές εικόνες από τις εργασίες στο στέγαστρο Καλατράβα - Από τα 62 μέτρα κρέμονται οι εργάτες

Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν από τις εργασίες που τελούνται τον τελευταίο καιρό στο στέγαστρο του Καλατράβα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΟΑΚΑ.



Ο Συντονιστής και Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Kωνσταντίνος Χαλιορής, σε νέα ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, δημοσίευσε φωτογραφίες από τους εργάτες, που κρέμονται από ύψος 62 μέτρων, στο ψηλότερο σημείο από τη βάση της κατασκευής του γηπέδου.

Ένα έργο αξίας 80 εκατ. ευρώ σε 14 μήνες

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2025 ανακοινώθηκε το έργο «Στατική και λειτουργική αποκατάσταση των δύο στεγάστρων του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών - ΟΑΚΑ» με εκτιμώμενη αξία 63,09 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 78,23 εκατ. με ΦΠΑ και με διάρκεια 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.



Στόχος του έργου είναι η επισκευή των προβληματικών σημείων και η υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών αποκατάστασης του απαιτούμενου επιπέδου στατικής επάρκειας των μεταλλικών κατασκευών των δύο εμβληματικών στεγάστρων του ΟΑΚΑ, καθώς και η συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση στοιχείων των μεταλλικών κατασκευών και των πολυκαρβονικών πάνελ των στεγάστρων της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης.

Τα δύο ατσάλινα τόξα του στεγάστρου έχουν ύψος 80 μέτρα, μήκος 304 μέτρα έκαστο και συνολικό βάρος 9.000 τόνους. Ολη η στέγη έχει έκταση 25.000 τ.μ.



Το έργο σε αριθμούς:

500 τόνοι συνολικού βάρους βίδες διαφόρων μεγεθών

1.800 χλμ. το μήκος των ηλεκτροσυγκολλήσεων

80 μέτρα το ύψος που θα ανέβουν οι εναερίτες τεχνικοί

27 και πλέον μέτρα το βάθος των θεμελίων

10 χλμ. το μήκος των μεταλλικών καλωδίων

116 δοκοί μήκους από 33 έως 54,8 μέτρα που είναι ηλεκτροσυγκολλημένες με τα δύο τόξα

304 μέτρα μήκος και 80 μέτρα ύψος οι μεταλλικοί θόλοι που θα ξαναβαφτούν

78,23 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ το κόστος της συντήρησης

25.000 τ.μ. έκταση καλύπτουν τα πολυκαρβονικά πάνελ, διαστάσεων 1χ5 μέτρα έκαστο



Αναλυτικά η ανάρτησή του Συντονιστή και Γενικού Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Kωνσταντίνου Χαλιορή:



«Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα στέγαστρο Calatrava του ΟΑΚΑ.



Η προετοιμασία των μεταλλικών επιφανειών του στεγάστρου πραγματοποιείται μέσω υδροβολής υπερυψηλής πίεσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 8501-4 και βαθμού καθαρισμού Wa2, στο σύνολο της κατασκευής. Πρόκειται για μία εξαιρετικά απαιτητική και εξειδικευμένη διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται με εξοπλισμό υδροβολής πίεσης έως και 2500 bar, χρησιμοποιώντας κατάλληλα ακροφύσια υψηλής απόδοσης και ελεγχόμενη απόσταση εφαρμογής 10–30 cm από την επιφάνεια. Η διαδικασία εκτελείται με διασταυρούμενες κινήσεις υψηλής ακρίβειας, προκειμένου να επιτευχθεί ομοιόμορφος καθαρισμός και πλήρης απομάκρυνση προϊόντων διάβρωσης, επικαθίσεων και υπολειμμάτων παλαιών επιστρώσεων, χωρίς να προκαλείται καταπόνηση ή αλλοίωση του μεταλλικού υποστρώματος.



Σε περιοχές αυξημένης παθολογίας της κατασκευής, καθώς και σε κρίσιμα σημεία όπως κοχλιώσεις, συγκολλήσεις και γεωμετρικές ασυνέχειες, εφαρμόζεται επιπρόσθετη διαδικασία αποσκωρίασης μέχρι βαθμού PSa2, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της μεταλλικής επιφάνειας και τη δημιουργία κατάλληλου υποστρώματος για τη νέα αντιδιαβρωτική προστασία. Η διαφοροποιημένη αυτή τεχνική προσέγγιση απαιτεί υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης, καθώς κάθε επιφάνεια αξιολογείται και αντιμετωπίζεται με βάση τη δομική της κατάσταση, τις φορτίσεις και τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας της κατασκευής.



Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού, εφαρμόζεται νέο, προηγμένο σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας, το οποίο επιλέγεται ανάλογα με τον βαθμό καθαρισμού και την κατάσταση της υφιστάμενης βαφής. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει επιστρώσεις υψηλής τεχνολογίας, με ειδικά πρόσμικτα και βελτιωμένες μηχανικές και χημικές ιδιότητες, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας που έχουν τεθεί για τη συγκεκριμένη κατασκευή. Η εφαρμογή πραγματοποιείται με αυστηρό έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών, του πάχους ξηρού υμένα (DFT) και της πρόσφυσης, διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια αντιδιαβρωτική προστασία της μεταλλικής κατασκευής.





Ιδιαίτερη τεχνική προσέγγιση εφαρμόζεται στους αναρτήρες των τόξων, όπου το νέο εξωτερικό αντιδιαβρωτικό σύστημα βαφής περιλαμβάνει εξειδικευμένες ρητίνες και ενισχυτικές ίνες υψηλής αντοχής. Η επιλογή των υλικών γίνεται με στόχο τη συμβατότητα με το υφιστάμενο εσωτερικό σύστημα προστασίας, διασφαλίζοντας τη λειτουργική συνέχεια του αντιδιαβρωτικού συστήματος και την αποφυγή ασυμβατοτήτων μεταξύ παλαιών και νέων επιστρώσεων, κάτι που απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύνθετες μεταλλικές κατασκευές μεγάλης κλίμακας.



Μετά την ολοκλήρωση της υδροβολής και πριν την εφαρμογή των νέων επιστρώσεων, πραγματοποιείται εκτεταμένος τεχνικός έλεγχος της κατασκευής. Συγκεκριμένα, διενεργείται μη καταστροφικός έλεγχος των συγκολλήσεων με τη χρήση υπερήχων (Ultrasonic Testing – UT), με στόχο την ανίχνευση πιθανών αστοχιών, μικρορωγμών ή εσωτερικών ασυνεχειών. Παράλληλα, πραγματοποιείται πλήρης έλεγχος σύσφιξης όλων των κοχλιωτών συνδέσεων, με αντικατάσταση των φθαρμένων ή μη συμμορφούμενων κοχλιών, εξασφαλίζοντας τη δομική ακεραιότητα και τη λειτουργική ασφάλεια της κατασκευής.



Η πολυπλοκότητα του έργου εντείνεται από το γεγονός ότι το σύνολο των εργασιών εκτελείται σε μεγάλο ύψος, έως και 62 μέτρα από τη βάση της κατασκευής (μέγιστο ύψος άνω τόξου), γεγονός που απαιτεί εξειδικευμένα συστήματα πρόσβασης, αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας και προσωπικό υψηλής κατάρτισης. Οι συνθήκες εργασίας σε τέτοιο ύψος, σε συνδυασμό με τη χρήση εξοπλισμού υπερυψηλής πίεσης και την ανάγκη ακρίβειας εφαρμογής, καθιστούν το έργο ιδιαίτερα σύνθετο και τεχνολογικά απαιτητικό.



Παράλληλα, το εργοτάξιο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, με συνεχή εναλλαγή εξειδικευμένων συνεργείων, ώστε να τηρούνται αυστηρά τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα και τα τεχνικά ορόσημα του έργου. Η συνεχής λειτουργία, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό τεχνικής δυσκολίας, απαιτεί άριστο συντονισμό, λεπτομερή προγραμματισμό και εφαρμογή προηγμένων διαδικασιών διαχείρισης έργου, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών.



Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης, με την υποστήριξη του Υπερταμείου, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της παρέμβασης για την αναβάθμιση των εθνικών αθλητικών υποδομών. Πρόκειται για μία επένδυση υψηλής τεχνικής αξίας, που ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες συντήρησης και αποκατάστασης μεγάλων μεταλλικών κατασκευών.



Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το ΟΑΚΑ εισέρχεται σε μία νέα εποχή, με ενισχυμένη δομική ασφάλεια, αυξημένη ανθεκτικότητα και σημαντικά βελτιωμένο επίπεδο αξιοπιστίας. Το εμβληματικό αυτό έργο υποδομής αλλάζει σελίδα, κοιτάζοντας το μέλλον με μεγαλύτερη ασφάλεια, αισιοδοξία και τεχνολογική αναβάθμιση, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργίας και φιλοξενίας μεγάλων διεθνών διοργανώσεων».