Οδηγός έτρεχε με 198 χιλιόμετρα στην Αθηνών - Λαμίας: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Με 198 χιλιόμετρα έτρεχε στην Αθηνών - Λαμίας ένας οδηγός, με αποτέλεσμα να τού αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Peripoliko_trohaia
Περιπολικό. | Eurokinissi/ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ένας 33χρονος οδηγός συνελήφθη, καθώς έτρεχε με 198 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο οδηγός εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας το βράδυ της Τετάρτης και ακινητοποιήθηκε στα διόδια της Θήβας, όπου τού επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, και τού αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 60 ημέρες.

Πλέον τα ραντάρ στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο έχουν πληθύνει, με αποτέλεσμα η Τροχαία να ελέγχει πιο διεξοδικά την κίνηση στους δρόμους και τις παραβάσεις των οδηγών.

