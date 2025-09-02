Μενού

Οδηγός ταξί χρέωσε 130 ευρώ την κούρσα για Αεροδρόμιο: «Είπαμε 60», καταγγέλλουν τουρίστες

Ο οδηγός ταξί απάντησε στην καταγγελία, αναφέροντας πως είχαν συμφωνήσει στα 90 ευρώ.

Η καταγγελία για τον οδηγό ταξί στο TikTok
Η καταγγελία για τον οδηγό ταξί στο TikTok | TikTok - @moniquemadeira53
Τον γύρο του ελληνικού TikTok κάνει τις τελευταίες δύο ημέρες ένα βίντεο, που «ανέβασε» τουρίστρια από τη Βραζιλία που κατήγγειλε πως οδηγός ταξί χρέωσε 130 ευρώ την κούρσα για το αεροδρόμιο, την ώρα που η αρχική τους συμφωνία ήταν στα 60.

Η τουρίστρια από τη Βραζιλία μιλάει στα πορτογαλικά, όπου καταγγέλλει μεταξύ άλλων: «Πήραμε το ταξί από το αεροδρόμιο. Θέλαμε να πληρώσουμε 60 και ο κύριος ζήτησε 80, αλλά τώρα θέλει 100 ευρώ», την ώρα που η ταρίφα «δείχνει» 130 ευρώ.

«Είπε 80, αλλά θέλαμε να πληρώσουμε 60. Σας δείχνω τώρα και την πινακίδα του αυτοκινήτου. Θα καλέσω και την αστυνομία, για να τον πάνε μία βόλτα» ακούγεται να λέει η τουρίστρια στον οδηγό ταξί, με τον ίδιο να απαντά: «Σού είχα πει 90 ευρώ».

@moniquemadeira53

Quando cercano di fregarti, ma te sei di Rio de Janeiro🤣🤣 querendo dar calote em carioca kkkkk

♬ suono originale - Monique Madeira53

 

