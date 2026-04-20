Οδηγούσε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα στην Ιόνια Οδό: Τόν συνέλαβαν και είπε ότι μπερδεύτηκε

Ένας ακόμα ασυνείδητος οδηγός κινούνταν ανάποδα σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας για αρκετά χιλιόμετρα, αυτή τη φορά στην Ιόνια Οδό.

Σύμφωνα με τον Alpha, ο συγκεκριμένος οδηγός βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα επί 6,5 ολόκληρα χιλιόμετρα, ξεκινώντας από το Αντίρριο, όπως φαίνεται και σε βίντεο - ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Μάλιστα, ο οδηγός που κατέγραψε το συμβάν, αναγκάστηκε να κάνει στην άκρη την τελευταία στιγμή, καθώς το όχημα κινούνταν με ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα του ρεύματος κυκλοφορίας, αλλά... ανάποδα!

Οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία έως τα διόδια της Κλόκοβας, καθώς και στην παρακάτω σήραγγα. Ο οδηγός έκανε βέβαια αναστροφή, ωστόσο η Τροχαία τόν συνέλαβε, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο αυτόφωρο, ισχυριζόμενος ότι μπερδεύτηκε.