Οδηγούσε με 174χλμ/ώρα και χωρίς δίπλωμα: Συνελήφθη 26χρονος στην Περιφερειακή Υμηττού

Συνελήφθη 26χρονος στην Παλλήνη καθώς οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με 174 χλμ/ώρα. 

Νεαρός 26 ετών συνελήφθη καθώς οδηγούσε στην Περιφερειακή Υμηττού, χωρίς δίπλωμα και με ταχύτητα 174 χλμ/ώρα. 

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 26χρονος κινούνταν στην περιοχή της Παλλήνης,  με 174 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, ο 26χρονος οδηγούσε στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.

Στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
 

