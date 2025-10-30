Οδηγούσε με 174χλμ/ώρα και χωρίς δίπλωμα: Συνελήφθη 26χρονος στην Περιφερειακή Υμηττού

Νεαρός 26 ετών συνελήφθη καθώς οδηγούσε στην Περιφερειακή Υμηττού, χωρίς δίπλωμα και με ταχύτητα 174 χλμ/ώρα.
Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 26χρονος κινούνταν στην περιοχή της Παλλήνης, με 174 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, ο 26χρονος οδηγούσε στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.
Στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
