Οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος στην Ιερά Οδό και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο - Συνελήφθη 25χρονος

Ένας 25χρονος συνελήφθη, καθώς οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ και προσέκρουσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Πατίνι | EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Όλο και πληθαίνουν τα περιστατικά ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια, καθώς εχθές το βράδυ λίγο πριν τις 02.00 στην Ιερά οδό σημειώθηκε ακόμη ένα, όταν ένας 25χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση προκάλεσε υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι υπέβαλαν τον 25χρονο σε έλεγχο αλκοτέστ.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε προέκυψε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Η σχετική ένδειξη κατέγραψε 0,63 mg/l εκπνεόμενου αέρα και ο νεαρός συνελήφθη.

