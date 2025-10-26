«Ευχή και κατάρα» έχει αποδειχθεί για την Εύβοια η γειτνίασή της με την Αττική. Από τη μία... αντλεί επισκέπτες από την ατελείωτη «δεξαμενή» του Λεκανοπεδίου όπου κατοικεί και εργάζεται σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, ενώ από την άλλη έχει παραμείνει στο περιθώριο επί δεκαετίες, κάτι που αποτυπώνεται στις οδικές υποδομές του νησιού.

Η Εύβοια «υποφέρει» στον τομέα των μεταφορών για πολλούς λόγους: Το μακρόστενο σχήμα του νησιού αυξάνει τις χρονοαποστάσεις, ενώ η απουσία περιφερειακών οδών σημαίνει ότι όλες οι μετακινήσεις κατοίκων, τουριστών και εφοδιαστικής αλυσίδας γίνονται μέσα από τις πόλεις. Κάτι που προκαλεί εκνευρισμό για τους οδηγούς και κίνδυνο για τους πεζούς. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα επιτείνονται από τη δυσχέρεια της σύνδεσης της ηπειρωτικής Ελλάδας με τη Χαλκίδα. Η παλαιά γέφυρα Ευρίπου χρειάζονται επειγόντως εργασίες εκσυγχρονισμού των συστημάτων της, ενώ σε εξέλιξη είναι έργα συντήρησης της υψηλής γέφυρας.

Η υψηλή γέφυρα Χαλκίδας | Δήμος Χαλκιδέων

Οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων, οι εργολαβίες που κατέρρευσαν, η αναποτελεσματικότητα της διοίκησης σε κεντρικό αλλά και τοπικό επίπεδο, είναι φαινόμενα που πληγώνουν επί δεκαετίες όλη την Ελλάδα. Στην περίπτωση της Εύβοιας, την οδήγησαν σε απομόνωση και παρακμή.

Το Reader απευθύνθηκε στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να μας ενημερώσει σε ποιο σημείο βρίσκονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις στις οδικές υποδομές της Εύβοιας. Ο Φάνης Σπανός χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο οδικό έργο την παράκαμψη Χαλκίδας – Νέας Αρτάκης – Ψαχνών, ενώ μίλησε και για τα έργα που θα προγραμματιστεί για τα επόμενα χρόνια.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός

«Βασικότερο όλων είναι η παράκαμψη Χαλκίδας – Νέας Αρτάκης – Ψαχνών, που έχει εκκινήσει. Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για το οδικό τμήμα Νέα Λάμψακος - σήραγγα Βαθροβουνίου μήκους 2χλμ. Ζητούμενο είναι η εντατικοποίηση των εργασιών για την ταχεία υλοποίηση του οδικού έργου στο σύνολό του. Θετική εξέλιξη είχαμε επιτέλους και για το οδικό τμήμα Ψαχνά – Στροφυλιά. Εκδόθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η πρόσκληση ύψους 7.900.000 ευρώ προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τις επόμενες μέρες υποβάλλουμε φάκελο ώστε να πάμε σε ένταξη και σε δημοπράτηση της μελέτης του οδικού έργου».

Η δοκιμασμένη από καταστροφικές πυρκαγιές Βόρεια Εύβοια ταλαιπωρείται επίσης από το ανεπαρκές και επικίνδυνο οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με τον κ. Σπανό προχωρά το έργο για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων επί της Επαρχιακής Οδού Λ. Αιδηψού – Ήλια – Ροβιές. «Καταφέραμε επίσης να εκκινήσουμε ένα έργο που καθυστερούσε δεκαετίες στη βόρεια Εύβοια. Εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και ολοκληρώνουμε πλέον το έργο αντιμετώπισης κατολισθήσεων επί της Επαρχιακής Οδού Λ. Αιδηψού – Ήλια – Ροβιές. Οι εργασίες εξελίσσονται στα πρώτα 2 χλμ. από τις εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις Ροβιών και θα συνεχιστούν στα επόμενα 2 χλμ., δηλαδή έως την είσοδο του οικισμού Ηλίων. Απολύτως ώριμη είναι Β’ Φάση του έργου και πρέπει να χρηματοδοτηθεί για την οριστική αντιμετώπιση των καταπτώσεων και στο τμήμα από την έξοδο του οικισμού Ηλίων έως την είσοδο των Λ. Αιδηψού, μήκους περίπου 6,5 χλμ.».

Από τη Βόρεια στη Νότια Εύβοια μέσα από τις πόλεις!

Η απαράδεκτη χάραξη του οδικού δικτύου της Εύβοιας έχει ως αποτέλεσμα βαρέα και μη οχήματα να διέρχονται μέσα από τις πόλεις για να μετακινηθούν από την μία άκρη της Εύβοιας στην άλλη. Κάτι που όχι μόνο δημιουργεί απίστευτη κυκλοφοριακή συμφόρηση (ιδίως τους θερινούς μήνες) αλλά και εγκυμονεί κινδύνους, καθώς τα οχήματα περνούν από σημεία όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση κατοίκων και επισκεπτών.

Σχεδιαζόμενες παρακάμψεις πόλεων στην Εύβοια | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας απάντησε στο Reader για το πώς προχωρούν οι παρακάμψεις των πόλεων στην Εύβοια. «Η επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη ήρθε στον κατάλληλο χρόνο για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης έργων, όπως η παράκαμψη Βασιλικού. Έχει εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και είναι απολύτως ώριμο μελετητικά. Αναμένουμε το “πράσινο φως” από τα συναρμόδια Υπουργεία για τη δημοπράτησή του. Στο τελικό στάδιο της ωρίμανσης για την ένταξη τους και την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων βρίσκονται επίσης οι παρακάμψεις Αμαρύνθου και Αλιβερίου, η βελτίωση της οδού Λέπουρα – Παραλία Οξυλίθου. Ομοίως και τα συναφή έργα αντιμετώπισης καταπτώσεων, όπως η β΄φάση του έργου στο Στόμιο της Κύμης».

Τον περασμένο Αύγουστο δόθηκε στην κυκλοφορία – μετά από καθυστέρηση πολλών ετών – το νότιο τμήμα Στύρα – Πόρτο Λάφια, που παρακάμπει τα Άνω Στύρα και τον οικισμό Κάψαλα και περιορίζει τις επικίνδυνες στροφές. Ο κ. Σπανός ελπίζει εντός του 2025 να συμβασιοποιηθεί το βόρειο τμήμα του έργου Ραπταίοι - Νέα Στύρα – Στύρα.

«Ο νότιος οδικός άξονας ήταν ένα έργο… ξεχασμένο από το 2005 και σε πείσμα πολλών καταφέραμε να παραδώσουμε σε κυκλοφορία το νότιο τμήμα. Με την ίδια επιμονή, επικαιροποιήσαμε μελέτες και ολοκληρώσαμε την ωρίμαση του βόρειου τμήματος. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι στα 15.000.000 ευρώ και η στόχευσή μας είναι να συμβασιοποιηθεί στα τέλη του 2025 για να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό η κατασκευή του».

Χάραξη του Νότιου Οδικού Άξονας Εύβοιας | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας



