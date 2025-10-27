Ο Οδυσσέας Ιωάννου, άσκησε σκληρή κριτική στους ηγέτες των κομμάτων της Αριστεράς, με αφορμή την απουσία κάποιων από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος είχε αποκηρύξει εν ζωή με τα λεγόμενά του αυτό τον πολιτικό χώρο

Με τίτλο «Πού ήσουνα χθες Αριστερά μου;», ο στιχουργός σημειώνει πως «χθες, δεν ήταν η κηδεία κανενός “δεξιού” Σαββόπουλου. Κανενός υποστηρικτή του Μητσοτάκη.

Χθες ήταν ο αποχαιρετισμός σε μία Ελλάδα που κάποτε έπιασε απάτητες κορυφές στην τέχνη της. Αποχαιρετισμός στην καλή εκδοχή του εαυτού μας».

Οδυσσέας Ιωάννου: «Λείψατε ξανά από τις ζωές μας»

Ο Οδυσσέας Ιωάννου σχολιάζει πως σε αυτήν την τελετή «η επίσημη Αριστερά» δεν έδωσε το «παρών», γράφοντας ότι «τόσο θόρυβο δεν έχει κάνει ξανά μία απουσία. Τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι».

Μάλιστα, διευκρινίζοντας ότι απευθύνεται αποκλειστικά στους θεσμικούς εκπροσώπους της Αριστεράς, ο Ιωάννου καταλήγει: «Δεν έπρεπε να λείπετε. Τι φοβηθήκατε; Μήπως η παρουσία σας, νομιμοποιήσει κάποια ιδεολογία ή μία κυβερνητική φιέστα;

Δεν λείψατε χθες από την κηδεία του Σαββόπουλου. Λείψατε από τις ζωές σας. Από τις ζωές μας. Πάλι. Ξανά. Κρίμα. Μας τελειώνουν οι λέξεις. Μας τελειώνουν τα όνειρα. Έρχεται σκοτάδι από παντού. Μη γίνεστε μέρος του».