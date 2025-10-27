«Όχι στις συγχωνεύσεις»: Σε νέα κινητοποίηση εκπαιδευτικοί και μαθητές έξω από το Υπουργείο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές έξω από το υπουργείο Παιδείας στο Μαρούσι, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στις συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων.



Με κεντρικό σύνθημα «Καμία Συγχώνευση - Κάλυψη τώρα όλων των εκπαιδευτικών κενών», οι διαδηλωτές ζήτησαν την άμεση ανάκληση των πρόσφατων αποφάσεων για συμπτύξεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας και την κάλυψη των χιλιάδων κενών με μόνιμους διορισμούς.



Η Βιολέττα Γαλανοπούλου, από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ο Παρθενώνας», τόνισε ότι η κινητοποίηση αποτελεί την κορύφωση ενός αγώνα που πυροδότησε η απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας.

Εκπαιδευτικοί: «Να αρθούν οι συγχωνεύσεις τώρα»

«Μέσα σε μία νύχτα αποφάσισε να συγχωνεύσει σε 12 σχολεία 15 τμήματα. Αυτό δημιουργεί 25άρια τμήματα, που δημιουργούν πολλά προβλήματα στη μαθησιακή διαδικασία, στην ψυχοσύνθεση των μαθητών μας και βέβαια εξαναγκάζει σε βίαιη μετακίνηση και συναδέλφους εκπαιδευτικούς που θα κληθούν υπεράριθμοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η σημερινή συγκέντρωση έρχεται σε συνέχεια της διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη έξω από τη Διεύθυνση Α' Αθήνας, όπου σημειώθηκε ένταση και επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων κατά εκπαιδευτικών, ακόμα και παιδιών με χημικά και κρότου - λάμψης.



Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους. «Ζητάμε να αρθούν οι συγχωνεύσεις που ήδη έχουν γίνει, να μη διανοηθούν να κάνουν καινούργιες και το βασικότερο από όλα, να γίνει νέα φάση πρόσληψης αναπληρωτών.

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν 700 κενά εκπαιδευτικών στην Α' Διεύθυνση Αθήνας και μιλάμε για χιλιάδες κενά σε ολόκληρη τη χώρα», πρόσθεσε η κα Γαλανοπούλου, όπως μεταφέρει το Orange Press Agency.



Όπως προανήγγειλε, οι εκπαιδευτικοί θα κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους «με στάσεις εργασίας, με ενημέρωση και κοινή συμπόρευση με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και με μία μεγάλη, εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης του κοινού».