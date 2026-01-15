Οι αγρότες ανοίγουν δρόμους περιμένοντας το ραντεβού με Μητσοτάκη - Η εικόνα στα μπλόκα

Οι αγρότες ανοίγουν, σταδιακά, δρόμους ενόψει της συνάντησης που θα έχουν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων συνεδρίασε χθες, Τετάρτη (14/01) στο Παλαμά και αποφάσισε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με την κυβέρνηση.

Οι αγρότες της Καρδίτσας του μπλόκου Ε65 έχουν τοποθετήσουν τα τρακτέρ στην άκρη του οδοστρώματος, ανοίγοντας τον δρόμο.

Παράλληλα αναμένουν και την επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα.

Στις 09:30 άνοιξαν οι μπάρες στην Περιμετρική Οδό της Πάτρας, απομακρύνθηκαν οι κώνοι και δόθηκε μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Διαφορετική είναι η εικόνα στην Ιόνια Οδό. Στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου, δεν πραγματοποιήθηκε συνέλευση, καθώς δεν είχε επιστρέψει η επιτροπή από την Καρδίτσα.

Απόψε αναμένεται συνάντηση όπου φαίνεται πως θα αποφασιστεί το άνοιγμα και αυτού του δρόμου, με τα τρακτέρ όμως να παραμένουν σε επιφυλακή.

Σημειώνεται πως ο χρόνος κατά τον οποίο θα γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη - αγροτών θα κριθεί, κατά μεγάλο βαθμό, από το πότε θα ανοίξουν οι δρόμοι.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη εφόσον οι δρόμοι ανοίξουν σήμερα (15/01), η συνάντηση θα μπορούσε να γίνει και αύριο.