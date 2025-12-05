Μενού

Οι αγρότες απέκλεισαν το τελωνείο των Ευζώνων μέχρι τις 10 το βράδυ

Το τελωνείο των Ευζώνων απέκλεισαν οι αγρότες για οκτώ ώρες. Ενισχύθηκε το μπλόκο με συναδέλφους τους από το Κιλκίς.

Μπλόκο αγροτών στα «Πράσινα Φανάρια» | ΙΝΤΙΜΕ/ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε οκτάωρο αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, μέχρι και τις δέκα το βράδυ, στο μπλόκο το οποίο ενισχύθηκε σήμερα (05/12) με συναδέλφους τους από τον νομό μπλόκο.

Η προαναφερόμενη κινητοποίηση αποφασίστηκε σε νέα γενική τους συνέλευση νωρίτερα το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται ότι το αγροτικό μπλόκο στους Ευζώνους στήθηκε την 1/12 από αγρότες και κτηνοτρόφους του δήμου Παιονίας, ενώ τις προηγούμενες ημέρες στο σημείο έφτασαν και αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας.
 

