Οι αγρότες αποφασίζουν το Σάββατο για τη συνάντηση με Μητσοτάκη: Οι εισηγήσεις και η προϋπόθεση

Οι αγρότες της Λάρισας διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε καμία συζήτηση αν η κυβέρνηση δεν δεσμευτεί για ουσιαστικές λύσεις στα ζητήματα που σχετίζονται με το υψηλό κόστος παραγωγής. Οι εισηγήσεις από το μπλόκο της Νίκαιας προς την πανελλαδική σύσκεψη αναμένεται να κινούνται σε κατεύθυνση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Το κάλεσμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα αποτελεί το βασικό θέμα συζήτησης στα αγροτικά μπλόκα, με την απόφαση να αναμένεται από το πανελλαδικό συντονιστικό όργανο, το οποίο συνεδριάζει το Σάββατο (13/12) στη Νίκαια.

Το απόγευμα της Παρασκευής (12/12), αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας πραγματοποίησαν πορεία με τρακτέρ προς τα πολιτικά γραφεία των τριών Λαρισαίων βουλευτών της ΝΔ — Χρήστου Καπετάνου, Μάξιμου Χαρακόπουλου και Χρήστου Κέλλα. Έχοντας μαζί τους δεμάτια από σανό, το οποίο άφησαν στις εισόδους των κτιρίων, θέλησαν να στείλουν, όπως είπαν, δύο μηνύματα: αφενός ότι η κτηνοτροφία πλήττεται σοβαρά από την ευλογιά και αφετέρου ότι «οι αγρότες δεν τρώνε σανό».

Οι ίδιοι επιμένουν πως δεν θα συμμετάσχουν σε διάλογο αν δεν υπάρξει ρητή κυβερνητική δέσμευση για αντιμετώπιση των προβλημάτων κόστους παραγωγής, ενώ οι εισηγήσεις για την αυριανή πανελλαδική συνέλευση προμηνύουν περαιτέρω όξυνση των κινητοποιήσεων.

Κινητοποιήσεις σε Αχαΐα και Θεσσαλονίκη

Στην Αχαΐα, οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο που έχουν στήσει στην περιμετρική οδό από τα μέσα της εβδομάδας, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Αντιπροσωπεία τους θα ταξιδέψει στη Νίκαια για να συμμετάσχει στην κρίσιμη γενική συνέλευση του Σαββάτου. Παράλληλα, αναζητούν στήριξη από άλλους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ταξί Πάτρας οργανώνει πορεία που θα καταλήξει στο μπλόκο, εκφράζοντας αλληλεγγύη στον αγροτικό αγώνα.

Στη Θεσσαλονίκη, μετά το μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι, οι αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα τους. Στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή και υπογραμμίζουν πως απέδειξαν το δίκαιο των αιτημάτων και την αποφασιστικότητά τους. Καλούν τους πολίτες της πόλης να δώσουν το «παρών» την Κυριακή, από τις 12:00 έως τις 15:00, μαζί με τις οικογένειές τους, σημειώνοντας ότι «ο αγώνας για τη γη και την τροφή είναι κοινός».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης εξέφρασε ομόφωνα τη στήριξή του στους αγρότες.

Το μεγάλο συλλαλητήριο της Παρασκευής στο λιμάνι χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα δυναμική συμμετοχή, με τους αγρότες να αποκλείουν συμβολικά την πύλη, συνοδευόμενοι από κόρνες, σημαίες και καπνογόνα. Στην κινητοποίηση έλαβαν μέρος αγρότες από τη Θεσσαλονίκη και τους γύρω νομούς. Η αποχώρησή τους έγινε συντονισμένα, δύο ώρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο, σε συνεννόηση με τις Αρχές, πριν επιστρέψουν στα μπλόκα.