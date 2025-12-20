Ακόμα και στα διόδια της γέφυρας του Ρίου - Αντιρρίου σήκωσαν τις μπάρες οι αγρότες, εν μέσω των πανελλαδικών τους κινητοποιήσεων, απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης προς τα αιτήματά τους.

Νωρίτερα, αντίστοιχη πρωτοβουλία είχαν αναλάβει στην Ηλεία, στα διόδια του Πύργου, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο οι ενέργειες αυτές συνεχίζουν σε δεκάδες σταθμούς διοδίων ανά την Ελλάδα.

Η συντονισμένη κίνηση αποσκοπεί στην ανάδειξη των αιτημάτων των αγροτών και στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Αγρότες: Στο «πνεύμα» των Χριστουγέννων, χωρίς διόδια

Αγρότες από διάφορες περιοχές προχώρησαν και σήμερα (20/12) σε κινητοποιήσεις σε διόδια και εθνικούς δρόμους, με στόχο την προβολή των αιτημάτων τους αλλά και τη διευκόλυνση των πολιτών κατά τη διάρκεια των εορτών.

Διαβάστε ακόμα: Ανοιχτά διόδια και δωρεάν κολατσιό στο Μακρυχώρι: Οι αγρότες «κέρασαν» το ταξίδι στους οδηγούς

Σημαντικά σημεία δράσης ήταν τα διόδια Μακρυχωρίου, Σοφάδων, Ωραιοκάστρου, Αφιδνών, καθώς και ο Προμαχώνας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Συντονίζονται επίσης για να τοποθετήσουν τα τρακτέρ με τρόπο που να μην εμποδίζει τα ΙΧ και τα λεωφορεία. Προβλέπεται να υπάρχουν λωρίδες διέλευσης στους κύριους αυτοκινητόδρομους, ενώ στους παράδρομους και σε συγκεκριμένα σημεία θα κλείνουν τμηματικά δρόμοι για συγκεκριμένες ώρες, όπως στην παλιά Εθνική Αθηνών-Θηβών και στη Χαλκίδα.

Αγρότες - Το πρόγραμμα για τις γιορτές

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, οι δρόμοι θα ανοίξουν για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τις ενέργειες τους για την Πρωτοχρονιά.

Στον Προμαχώνα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία διέρχονται κανονικά. Οι αγρότες δηλώνουν ότι αν χρειαστεί, θα παραμείνουν στους δρόμους και μετά τις γιορτές, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πολίτες εκφράζουν υποστήριξη, οι οδηγοί διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ τα αιτήματα των αγροτών αναδεικνύουν τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος στην Ελλάδα, από τις αποζημιώσεις έως τις καθημερινές δυσκολίες στη διαχείριση της παραγωγής και του εισοδήματος.