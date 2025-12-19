Οι αγρότες στα μπλόκα και οι οδηγοί στο φρένο: Ουρές χιλιομέτρων στην παράκαμψη της Ριτσώνας

Προς το παρόν οι αγρότες από τα μπλόκα της Θήβας δεν έχουν αποφασίσει ακόμα για αποκλεισμό της παρακαμπτήριου στη Ριτσώνα, αν και έχουν εμποδίσει την παράκαμψη από Λαμία προς Λιβαδειά, στο ύψος του Μπράλου.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί ως εκ τούτου στην έξοδο της Ριτσώνας, όπου προσφεύγουν οι οδηγοί για να συνεχίσουν το ταξίδι τους χωρίς να τους σταματήσουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως με βάση μαρτυρίες και δημοσιεύματα, σε πολλές περιτπώσεις το κυκλοφοριακό χάος δεν προκαλείται από αγρότες, οι οποίοι αφήνουν ανοιχτές κάποιες λωρίδες, αλλά από αστυνομικές δυνάμεις που αποκλείουν πλήρως τη διέλευση.

Ακόμα, στις 18.00 - 21.00, θα αποκλειστεί στο μπλόκο Χαλκίδας τόσο την ψηλή γέφυρα, όσο και την παλιά, ουσιαστικά «κόβοντας» την πόλη στα δύο, αναφέρει το STAR.