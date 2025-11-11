Οι αγρότες στην Αθήνα: «Ιερός αγώνας για την επιβίωσή μας - Να μάς δώσουν τα χρωστούμενα»

Σε συλλαλητήριο στην Αθήνα πραγματοποιούν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, οι οποίοι μεταβαίνουν στην πρωτεύουσα με λεωφορεία.

​Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων αλλά και τις συνέπειες από την ευλογιά των προβάτων. Η κινητοποίηση ξεκινά με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ θα ακολουθήσει παράσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

​Ο Δημήτρης Καμπούρης, πρώην πρόεδρος και νυν αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) από τη Χαλκιδική, δήλωσε στο Orange Press Agency:

​«Βρισκόμαστε εδώ για το σημερινό συλλαλητήριο, το πανελλαδικό, πανκτηνοτροφικό και παναγροτικό. Θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου εκεί θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας και στη συνέχεια θα πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να διαμαρτυρηθούμε για όσα έγιναν αλλά και για τις καθυστερήσεις των πληρωμών».

​Όπως τόνισε ο κ. Καμπούρης, οι αγρότες έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τον τπουργό Οικονομικών. «Έχουμε ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη, στις 3:30 η ώρα. Θα καταθέσουμε υπομνήματα και στους υπουργούς μας, αλλά κυρίως στον κύριο Χατζηδάκη, από τον οποίον περιμένουμε να δεσμευτεί. Μέχρι τώρα ακούμε για πληρωμές και πληρωμές δεν βλέπουμε».

​«Ο κόσμος έχει αγανακτήσει, έχει φτάσει στα όριά του, δεν αντέχει άλλο. Είναι ένας αγώνας ιερός, αγώνας επιβίωσης και πρέπει άμεσα τα χρήματα που μας χρωστούν από πέρυσι ακόμα, αλλά και τώρα, να δοθούν, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα», κατέληξε