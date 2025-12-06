Οι αγρότες «στήνουν τείχος» στον Ε65: «Δεν φεύγουμε αν δεν δικαιωθούμε»

Οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων παραμένουν στα μπλόκα του Ε65, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας:

«Δεν θα φύγουμε αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την ίδια ώρα, δημοτικά συμβούλια της Δυτικής Θεσσαλίας, σωματεία και σύλλογοι εγκρίνουν ψηφίσματα συμπαράστασης, ενισχύοντας το κύμα αλληλεγγύης στις κινητοποιήσεις.

Αύριο Κυριακή στις 11.00, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα επισκεφθεί το μπλόκο των αγροτών της Καρδίτσας στον Ε65, σε μια κίνηση που αναμένεται να δώσει περαιτέρω πολιτική βαρύτητα στον αγώνα τους.