Οι αγρότες «στήνουν τείχος» στον Ε65: «Δεν φεύγουμε αν δεν δικαιωθούμε»

Αγρότες σε Καρδίτσα και Τρίκαλα σκληραίνουν τη στάση τους στα μπλόκα του Ε65, με το μήνυμα «Δεν κάνουμε πίσω».

αγροτικά μπλόκα
Αγροτικά μπλόκα | In Time / Γιάννης Παπανίκος
Οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων παραμένουν στα μπλόκα του Ε65, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας:

«Δεν θα φύγουμε αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την ίδια ώρα, δημοτικά συμβούλια της Δυτικής Θεσσαλίας, σωματεία και σύλλογοι εγκρίνουν ψηφίσματα συμπαράστασης, ενισχύοντας το κύμα αλληλεγγύης στις κινητοποιήσεις.

Αύριο Κυριακή στις 11.00, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα επισκεφθεί το μπλόκο των αγροτών της Καρδίτσας στον Ε65, σε μια κίνηση που αναμένεται να δώσει περαιτέρω πολιτική βαρύτητα στον αγώνα τους.

ΕΛΛΑΔΑ