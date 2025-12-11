Οι αρχαιολόγοι του 3000 μ.Χ. θα τραβάνε τα μαλλιά τους: Τι άγαλμα θάφτηκε στις ελληνικές θάλασσες;

Κάπου έχει χαθεί η μπάλα. Ή ο δίσκος εν προκειμένω.

Στον βυθό της ελληνικής θάλασσας, από εδώ και πέρα, υπάρχει ένα άγαλμα που αν κάποιος το δει από μακριά θα συμπεράνει πως μάλλον πρόκειται για δείγμα αρχαιοελληνικής μαεστρίας. Το άγαλμα είναι ίδιο με τον Δισκοβόλο του Μύρωνα, η τύχη του οποίου αγνοείται από την αρχαιότητα και υπάρχουν μόνο πιστά αντίγραφα.

Μια παράξενα μοναδική φάρσα

Ένας Youtuber ονόματι «Sunday Nobody» που απολαμβάνει τις φάρσες είχε μια ιδέα που του κόστισε αρκετά. Να ετοιμάσει ένα παρόμοιο άγαλμα με την φάτσα…του Καλαμάρη από τον Μπομπ Σφουγγαράκη και να το πετάξει στον βυθό της θάλασσας για να μπερδέψει τους επιστήμονες του μέλλοντος.

Πριν βιαστούμε να εξοργιστούμε ή να το καταδικάσουμε όλο αυτό, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Γιατί πίσω από αυτή την φάρσα, όσο παράξενο κι αν ακούγεται, υπάρχει έρευνα και μεράκι.

Ο φίλος που το σκέφτηκε όλο αυτό, αποφάσισε πρώτα το υλικό του αγάλματος ώστε να μην μολύνει τον βυθό της θάλασσας. Έφτιαξε μια ψεύτικη ταυτότητα, ντύθηκε με τα ανάλογα ρούχα για να μοιάζει φοιτητής (παρόλο που είναι 30αρης) και πήγε στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον. Βρήκε έναν καθηγητή που ασχολείται με τέτοια ζητήματα και τον ρώτησε για την καταλληλότητα και την αντοχή του υλικού.

Διαβάστε Επίσης: Το άγαλμα στην Αθήνα που έχει φάει το περισσότερο «ξύλο»

Το κόστος, η μεταφορά και η αστυνομία

Ύστερα, ήρθε σε επαφή με ένα χυτήριο στην Κίνα που του έκανε καλύτερη προσφορά από το αντίστοιχο αμερικανικό και η κατασκευή ξεκίνησε. Το μετέφερε στην Ελλάδα αεροπορικά και με την βοήθεια ενός ντόπιου, το…βύθισε σε άγνωστη τοποθεσία γιατί δεν έλαβε την απαραίτητη άδεια από τις αρχές.

Όλα αυτά, που του κόστισαν περίπου 25000 δολάρια, για να μπερδέψει τους αρχαιολόγους του μέλλοντος. Οπότε ευελπιστώ κι εγώ με τη σειρά μου, αν φτάσει το 3000 μ.Χ., ο κόσμος δεν έχει καταστραφεί και η Ελλάδα είναι ακόμα στη θέση της, αυτό το άρθρο να βοηθήσει τους αρχαιολόγους να μην την πατήσουν.

Πολλά συγχαρητήρια επίσης στους αστυνομικούς που είδαν τον Youtuber στην παραλία να ετοιμάζει όλη την διαδικασία, του έγνεψαν και έφυγαν…