Το άγαλμα στην Αθήνα που έχει φάει το περισσότερο «ξύλο»

Συνήθως, τα αγάλματα της Αθήνας είναι ο αγαπημένος στόχος των περιστεριών. Για λόγους που καταλαβαίνουμε. Με το ανάλογο οπτικό αποτέλεσμα.

Ένα άγαλμα όμως που υπάρχει στο ίδιο σημείο από το 1963 στο κέντρο της Αθήνας είναι ο αγαπημένος στόχος των διαδηλωτών, ακόμη και των τρομοκρατών σε κάποια φάση.

Ένα «τοξικό» άγαλμα

Εν τω μέσω του Ψυχρού Πολέμου λοιπόν, η Ελλάς… ευγνωμονούσα για τα ζεστά αμερικανικά δολάρια που την κράτησαν μακριά από την κομμουνιστική επιρροή, έστησε ένα άγαλμα στον αμερικανό πρόεδρο Χάρυ Τρούμαν. Ήταν εκείνος που θέσπισε το ομώνυμο δόγμα για να κρατήσει την Ελλάδα σταθερά στο δυτικό στρατόπεδο. Μια μικρή πλάκα υπάρχει στην πίσω όψη του αγάλματος που τα εξηγεί καλύτερα με μια αυστηρή καθαρεύουσα.

Από την αρχή, το άγαλμα δημιουργήθηκε για να διχάσει. Κατασκευάστηκε από έναν Αμερικανό γλύπτη με δαπάνες της ελληνοαμερικανικής οργάνωσης ΑΧΕΠΑ. Η δημοτική αρχή τότε είχε εκφράσει τις έντονες αντιρρήσεις της, αλλά η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή την αγνόησε πανηγυρικά. Δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο δηλαδή η «αντιδικία» δημοτικής αρχής και κυβέρνησης στην Αθήνα.

Το άγαλμα του Τρούμαν τοποθετήθηκε σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της πολιτικής ιστορίας. Ψυχρός Πόλεμος, παρακράτος, δολοφονίες. Πιο συγκεκριμένα, η τότε κυβέρνηση αποφάσισε να το τοποθετήσει μια μέρα μετά την κηδεία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ως μνημείο της αμερικανικής επιρροής στην Ελλάδα, έγινε το ο αγαπημένος στόχος πολλών.

Οι επιθέσεις που γκρέμισαν το άγαλμα του Τρούμαν

Οι πρώτες βομβιστικές επιθέσεις εναντίον του αγάλματος έγιναν την περίοδο της χούντας από αντιδικτατορικές οργανώσεις. Μετέπειτα, το 1986 η οργάνωση «ΕΛΑ» κατάφερε να το ανατινάξει.

Το 1997 κάποιοι πριόνισαν τα πόδια του και το άγαλμα σωριάστηκε στο έδαφος. Τοποθετήθηκε ξανά το 1999 με την επίσκεψη του Μπιλ Κλίντον στην Αθήνα. Ξανά το 2007 διαδηλωτές το έδεσαν με σχοινί και κατάφεραν πάλι να το γκρεμίσουν.

Ίσως το πιο κωμικοτραγικό, ήταν το 2018 όταν μέλη του ΠΑΜΕ επιχείρησαν να δώσουν μια… κόκκινη απόχρωση στον Τρούμαν. Έπεσαν όμως πάνω στις δυνάμεις των ΜΑΤ που έδειξαν υπερβάλλοντα ζήλο για να το υπερασπιστούν.

Πού να ήξερε ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη για την Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, πως στην Ελλάδα οι μόνοι που θα τον τιμούν θα είναι οι διαδηλωτές και τα περιστέρια!