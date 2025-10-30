Οι δρόμοι όπου γίνονται τα περισσότερα τροχαία: Νέος ψηφιακός χάρτης με τα «κόκκινα» σημεία

Ένα νέο διαδραστικό ψηφιακό εργαλείο είναι πλέον διαθέσιμο στο gov.gr, επιτρέποντας στους πολίτες να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τα σημεία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη συχνότητα τροχαίων.

Ο «Χάρτης Τροχαίων Συγκρούσεων», όπως ονομάζεται, απεικονίζει με χρωματική κλίμακα (πορτοκαλί και κόκκινο) τις πιο επικίνδυνες περιοχές του οδικού δικτύου σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στόχος του εργαλείου είναι η πρόληψη των ατυχημάτων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος, εξήγησε πως ο χάρτης δεν αναφέρεται απλώς σε «ατυχήματα», αλλά σε συγκρούσεις, ώστε να αποδίδεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η πραγματικότητα και να κατανοούνται καλύτερα τα αίτια.

Όπως υπογράμμισε, «η οδική δεξιότητα δεν είναι σταθερή – επηρεάζεται από το περιβάλλον και τις υποδομές». Πολλά περιστατικά, πρόσθεσε, σχετίζονται με ανεπαρκή σήμανση, περιορισμένη ορατότητα και φθαρμένες διαβάσεις.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, κ. Αβέρωφ, επισήμανε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας –ο οδηγός, ο πεζός ή ο αναβάτης– παραμένει η κύρια αιτία των περισσότερων τροχαίων δυστυχημάτων. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Περιφέρεια προχωρά σε συντήρηση του οδικού δικτύου και των φωτεινών σηματοδοτών, ενώ σημείωσε πως το 2025 καταγράφηκε μείωση 17% στα θανατηφόρα τροχαία σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ρεπόρτερ Βάσια Ηλιοπούλου βρέθηκε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία που εμφανίζει ο χάρτης, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Πανόρμου, όπου καταγράφονται συχνές παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη. Όπως παρατήρησε, πολλές πινακίδες είναι ξεθωριασμένες ή καλυμμένες με αυτοκόλλητα, ενώ η έντονη κυκλοφορία και τα καταστήματα της περιοχής αποσπούν συχνά την προσοχή των οδηγών.

Τα δεδομένα του χάρτη προέρχονται από επίσημες βάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και των αρμόδιων υπουργείων, τα οποία ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σκοπός της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι να ενισχυθεί η ενημέρωση των πολιτών, να βελτιωθούν οι υποδομές και τελικά να μειωθεί ο αριθμός των τροχαίων συγκρούσεων στη χώρα.

«Η τεχνολογία μπορεί να σώσει ζωές, αρκεί να συνοδεύεται από σεβασμό στους κανόνες και ενσυναίσθηση στον δρόμο», κατέληξε ο κ. Ζωγράφος.